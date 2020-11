Kouč o první prohře Karlovarska: Od třetího setu jsme ztratili trpělivost

S Karlovarskem přitom dvakrát prohrával, nejtěsnějším rozdílem ale dokázal i podruhé vyrovnat a tie break vyhrál 19:17, ač v koncovce prohrával až o tři body.

„Určitě nám pomohlo domácí prostředí, na (halu) Kouničku jsme zvyklí a na rozdíl od soupeřů se nám tu hraje dobře. Byl to velmi bojovný výkon, těší mě výkon mladých kluků. Vidí, že pokud makají a dobře trénují, šanci dostanou,“ řekl asistent brněnského trenéra Ján Namešanský.

„Byl to vyrovnaný zápas, každému se chvíli dařilo více. My jsme od třetího setu ztratili trpělivost, kterou jsme do té doby měli, a to nás vlastně stálo v závěru zápas,“ konstatoval karlovarský kouč Jiří Novák.

Na karlovarskou hru neměla vliv absence kapitána a top nahrávače extraligy Lukáše Ticháčka. Jeho zástupce, smečař Lukáš Vašina ji nehanil. „Nepředvedli jsme úplně naši hru, ale nebylo to zas tak špatné. Domácí nás tlačili na podání a předvedli pak lepší hru. Není ale třeba věšet hlavy.“ V pondělí hraje Karlovarsko v Liberci, duel vysílá od 17 hodin ČT Sport v přímém přenosu.