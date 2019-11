Chci se zlepšovat. Proto jsem v Česku, říká ukrajinský nahrávač Beskyd

„Hráli jsme proti hodně silným soupeřům, ale i s nimi jsme předvedli důstojný výkon. Vzdorovali jsme, i když jsme urvali jen set,“ řekl šestadvacetiletý ukrajinský nahrávač. „Ukázalo se, že nám chybí větší zkušenosti v koncovkách.“

V sobotu Beskydy od 17 hodin v šestém kole extraligy hostí Příbram.

Jak se vám líbí složení družstva?

Parta je dobrá, ale zatím nejsme dostatečně sehraní. Jsme spolu krátce, takže potřebujeme nějaký čas. Věřím, že postupně budou naše výsledky ještě lepší.

Je největším problémem sehranost a obzvlášť pro vás coby nahrávače?

Je to tak, vždyť jsme se teprve nedávno dali dohromady. Podstatné je, abychom se co nejrychleji a co nejlépe sehráli.

Nevadí vám, že je v týmu mnoho cizinců? Jste z osmi zemí...

Ne. Bavíme se převážně anglicky, trochu už i česky. Snažíme se a učíme. Problém s komunikací v týmu rozhodně není.

V minulé sezoně jste s týmem Barkom-Kažany ze Lvova vyhrál ukrajinský titul. Proč jste se rozhodl přijmout nabídku od nováčka české extraligy?

Ukrajinské mistrovství není tak kvalitní. Hraje ho jen osm mužstev. A Barkom je nejsilnější. Chci se rozvíjet, zlepšovat, takže jsem chtěl poznat další soutěž a ta česká je hodně dobrá. Poslední mužstvo může klidně porazit první, jak nedávno ukázala Ostrava, která vyhrála nad mistrovskými Českými Budějovicemi 3:0.

Ostrava ale není poslední...

To ne. (směje se) Řekl jsem to v nadsázce, protože určitě nikdo nečekal, že Ostrava mistra porazí tak hladce.

Jaké máte v této sezoně ambice?

Chtěli bychom se dostat do šestky. To je prvotní cíl a pak se uvidí.

Je to možné?

Nic není nemožné. (směje se) Vše závisí jen na naší hře. Pokud budeme předvádět dobrý volejbal, tak to reálné je.