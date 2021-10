Oslabení volejbalisté Beskyd chtějí sázet na dravé mládí

„Mužstvo jsme poskládali podle možností, jaké jsme měli. Je to opravdu mladý tým, ale vidím to nadějně,“ prohlásil beskydský trenér Jakub Salon. „Kluci mají chuť se zlepšovat. Už během dvou měsíců přípravy jsem viděl posun, ať jednotlivců, tak celého týmu. Věřím, že tím, jak jsou hráči mladí, půjdeme nahoru trochu rychleji než normálně, než se staršími hráči.“

Přesto po minulé sezoně odešli nahrávač Dolgopolov, smečař Krysiak, univerzál Romanutti, libero Moník, blokaři August a Čechmánek a další blokař Široký ukončil kariéru. To vše byli hráči základní rotace. Místo nich přišli mimo jiné nahrávač Adam Provazník z Brna, z VK Ostrava libero Dominik Jelen a blokař Ondřej Muroň, kteří ale v minulé sezoně příliš nehráli. A na blok klub získal Američana Iana McLaina.

Radost volejbalistů Beskyd

„Jeví se dobře, zapadl do party, a to je hlavní,“ řekl trenér Salon. „Zatím nedosahuje kvalit, jaké měl Matthew August, který se propracoval k jedněm z nejlepších blokařů v lize. Pro Iana je to teprve první sezona po univerzitě. Pomalu se zlepšuje a sehrává s týmem. Chvíli bude trvat, než si zvykne na všechny herní systémy a na evropský volejbal.“

Kam by to Beskydští chtěli dotáhnout? „Až tak neznám výkonnost ostatních celků, protože v přípravě jsme toho v Česku moc neodehráli,“ přiznal Jakub Salon. „Spíše budeme chtít stabilizovat tým i hru a hlavně se zlepšovat. Nechci říkat, zda myslíme na play off, či na jeho předkolo. Musíme jít postupně.“

Beskydští mohou odehrát sezonu v klidu, jelikož stejně jako letos nikdo z extraligy sestupovat nebude. „Sestup je samozřejmě strašák, ale nebereme to tak, že když se nepadá, tak do sezony nepůjdeme naplno. Ne ne. Díky tomu máme větší prostor obehrát více mladých kluků, aby dostávali šanci, což vedení klubu chce. Tak jsme i kádr stavěli. Uvidíme, kam se probojujeme.“

Beskydští chtějí sázet na dravost mladíků. „Máme chuť dokázat, že nebudeme hrát v lize jen druhé housle,“ řekl Jakub Salon. „Zaměříme se na týmovost a kolektivnost, což bude pro nás důležitější, než aby nám nějaký zápas urval jednotlivec.“