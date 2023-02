Beskydští volejbalisté hrají ve Frýdku-Místku, trénovat ale musí v Ostravě

Beskydští tak převážně trénují v nové sportovní hale v ostravské části Nová Bělá, jenže ta nemá parametry, aby v ní mohli hrát mistrovské zápasy. Provazník je přesvědčený, že kvůli tomu v soubojích s ostatními extraligovými celky ztrácejí výhodu domácího prostředí.

„V moderním volejbale je alfou a omegou servis a přihrávka, takže to, že trénujeme jinde než hrajeme, má na naše výkony obrovský vliv,“ prohlásil Michal Provazník. „V cizí hale kvalita vašeho servisu klesá, protože ho tam hráči nemají tolik nachozený. Dokazují to statistiky. My jsme jediný tým v extralize, který podává stejně venku i v naší rádoby domácí hale ve Frýdku-Místku...“ Provazník odhaduje, že tím, že netrénují v hale, v níž hrají, tým přišel o šest bodů.

„Kolikrát nám soupeř, když jsme byli na jeho hřišti, dal v nějaké vyrovnané koncovce eso, vyšel mu servis. Nám se to v naší hale nepovedlo snad ani jednou, protože jsme na tom stejně jako hosté.“

Marek Perry potvrzuje, že je to problém. „Je to sice domácí hala Beskyd, ale nebyli jsme s ní dostatečně sžití. Trénovat tam, to by byla jiná hra. Víc bychom si věřili,“ uvedl univerzál, který v lednu z frýdeckomísteckého klubu přestoupil do konce sezony do Ostravy. „Když si nahazujete servis, je důležité mít dostatečně navnímané okolí, a to v Beskydech není.“

Frýdecko-místecký klub měl původně zázemí v hale Střední průmyslové školy v ulici 28. října. Tam dříve hrával první ligu.

Dotace na extraligový sport ve Frýdku-Místku Frýdek-Místek letos ze svého rozpočtu dá na sport 51,115 milionu korun, což je o 6,33 milionu více než loni. Jak uvedla mluvčí města Jana Musálková Jeckelová, všechny tři extraligové týmy míčových sportů mají pro tento rok tutéž dotaci – 1 670 000 korun. Liší se jen podpora mládeže. Zatímco volejbalistky Sokola Frýdek-Místek dostanou na mládežnický sport 3,05 milionu korun, házenkáři SKP Frýdek-Místek 2,6 milionu a volejbalisté Black Volley Beskydy 1,45 milionu korun.

„Škola spadá pod kraj a vedení školy stále řeší rekonstrukci. Hrát tam nemůžeme, protože do haly prší,“ upozornil Provazník. „Chápu ředitele, že do opravy střechy nechce investovat, když má slib, že opravou projde celé sportoviště.“ Opravdu je to tak zlé?

„Když prší, voda je kolikrát na ploše dva krát čtyři metry,“ odpověděl Michal Provazník. „Nemůžeme tam nahlásit žádnou soutěž, ani v případě mládeže, protože nevíme, jaké bude počasí. A pokud by na palubovku teklo, neměli bychom zápas kam přeložit. Ve Frýdku-Místku nemáme kde fungovat ani s mladými týmy, ani s áčkem. K tomu netušíme, jak nás který rok město podpoří. Jaký bude systém rozdělování dotací, kolik peněz dostaneme.“

Budou se volejbalisté stěhovat?

Zatímco letos všechny tři extraligové kluby dostanou shodně dotaci na vrcholový sport 1,65 milionu korun, loni volejbalisté obdrželi jen sedm set tisíc, zatímco volejbalistky a házenkáři více než dvakrát tolik. Proč? „O výši dotace do oblasti sportu rozhodlo zastupitelstvo města na doporučení rady,“ odpověděla mluvčí města Jana Musálková Jeckelová. Podrobnější nebyla.

Provazník přiznal, že uvažovali o přesunu extraligy do jiného města, které k nim bude vstřícnější.

„Asi před dvěma roky jsme byli na frýdecko-místecké radnici kvůli tomu, jak se k nám chovají. Jednoznačně jsme primátorovi Korčovi řekli, že pokud bude podpora od města nejistá jako dosud, že nejsme schopni ve Frýdku-Místku fungovat,“ řekl Michal Provazník. „Výsledkem bylo, že nám snížili dotaci na minulý rok. Nevím, jestli to udělali schválně, ale mohlo to být i kvůli tomu, že jsme naznačili, že bychom z města mohli odejít.“

Připustil, že stále musejí o možném odchodu z města reálně přemýšlet. „Když jsme se zástupci města jednali, oznámili nám, že budou řešit prioritní sporty... Pokud se podívám, jak se chovají k ostatním a k nám, tak selským rozumem nemohu dojít k ničemu jinému, než že Černého Petra získáme my.“

Poté, co Beskydští získali extraligu, trénovali mimo jiné ve Frýdlantě nad Ostravicí. „To je ale školní tělocvična, takže s dopolední přípravou byl problém,“ uvedl Provazník. Nyní se připravují v Ostravě-Nové Bělé. „Pořád jsme ve vyhnanství, nikde nejsme doma,“ podotkl Michal Provazník.

Na vlastní halu peníze nemají. „Přitom ve Frýdku-Místku už bylo tolik příslibů, že nějakou město postaví...“ připomněl Provazník.

Mají vůbec frýdecko-místečtí zastupitelé zájem, aby se ve městě hrál mužský volejbal na nejvyšší úrovni? „Zastupitelstvo na svém prvním zasedání 31. října 2022 zřídilo Výbor pro podporu sportu, jehož činnost má směřovat k vytyčení prioritních sportů podporovaných městem,“ tlumočila Jana Musálková Jeckelová stanovisko zástupců města.

Jak tomu má člověk rozumět? „Prioritní sporty vzejdou z jednání výboru. Termínově není dané kdy,“ dodala mluvčí.