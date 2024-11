Volejbalové talenty z Ostravska se sejdou v akademii Black Volley

„Zdejší akademie byla první, kterou jsme řešili na úrovni Českého volejbalového svazu,“ uvedl jeho předseda Marek Pakosta. „Důležité je, že vzniká v regionu, který je aktivní. Trenéři v Moravskoslezském kraji obecně velmi dobře pracují s mládeží, hlavně tou chlapeckou.“

Šéf českého volejbalu si pochvaluje, že akademie má podporu kraje a města. „Není obvyklé, aby přispěly obě instituce. Je to dobrý základ,“ dodal Marek Pakosta.

Svaz garantuje fungování akademie a také na ni přispívá. Letos 750 tisíci korunami. „To placení je ale vícezdrojové, což je správné,“ upozornil Pakosta.

Zástupci města podle primátora Jana Dohnala v následujících pěti letech, na něž podepsali memorandum, přispějí ročně 1,2 miliony korun. Tatáž částka půjde v roce 2025 z kraje. O podpoře v dalších letech představitelé kraje rozhodnou vždy zvlášť.

„Hrát o tituly není důležité“

Jenže extraligová mužstva z kraje – VK Ostrava a Black Volley Beskydy – za českou špičkou zaostávají... „Pozor, to jsou dvě různé věci,“ zdůraznil Marek Pakosta. „Bylo by hezké hrát o medaile, o tituly, ale z pohledu začlenění mladých talentovaných hráčů, kteří projdou akademií, je nynější stav výhodnější. Mají větší šanci dostat se do extraligového volejbalu. Zdejší týmy nehrají o nejvyšší příčky, čímž umožňují českým hráčům dostat se na soupisku, otřískat se v nejvyšší soutěži a získat zkušenosti. Z pohledu nás – svazu – a zájmů reprezentace je to optimální pro vývoj českých hráčů.“

Ostravské mužstvo v této sezoně stojí především na polských hráčích – nahrávači Mateuszi Biernatovi, blokaři Wojciechu Dudzikovi, smečaři Michału Grzybovi a univerzálu Jakubu Chwastykovi. Pravidelně nastupují i ukrajinský smečař Jaroslav Horobec a americký blokař Mark Olsen. K tomu je však v kádru i šest místních mladíků.

Beskydští tuto sezonu spoléhají jen na české volejbalisty, přičemž většina z nich jsou mladí odchovanci. I to je důvod, proč právě Black Volley Beskydy celou akademii zaštiťuje.

„Beru to jako ocenění práce, kterou jsme tady za deset let udělali. Vybudovali jsme extraligový tým z našich odchovanců, což je i jeden z důvodů, proč jsme dostali pro akademii zelenou,“ potvrdil předseda Black Volley Beskydy i akademie Michal Provazník. „Kromě našich deseti odchovanců, kteří za nás hrají, věřím, že dokážeme každoročně vychovávat další a další, abychom peníze investovali do místních lidí a nemuseli kupovat cizince.“

Volley Beskydy má pod sebou tři oddíly věnující se převážně mládeži – Red Volley ve Frýdlantu nad Ostravicí, Green Volley ve Frýdku-Místku a Blue Volley v Ostravě. „Za minulé čtyři roky jsme získali všechny mládežnické tituly mistrů republiky,“ připomněl.

Spolupráce napříč krajem

Akademie nebude pečovat jen o hráče Beskyd. „Jsou tady tradiční kluby jako VK Ostrava, Nový Jičín a Opava, které někdy více, někdy méně v mládežnických extraligách fungují,“ uvedl Provazník. „S talenty budeme pracovat napříč krajem. Hráči zůstanou členy svých oddílů, dál za ně budou hrát, ale v akademii budou mít zázemí a přípravu.“

Najdou Beskydští s ostatními kluby společnou řeč?

„Tu akademii jsme dělali pro to, abychom se s nimi domluvili. Věřím, že tomu tak bude a spolupráce bude fungovat,“ odpověděl Provazník. „Kluby z celého kraje budou mít šanci, aby se jejich nejlepší hráči tady dostali a měli ty nejlepší podmínky.“

Dodal, že dříve fungovala akademie jen do starších žáků, tuto rozšířili až pro hráče do 23 let. „To abychom měli větší vliv na vývoj hráčů až do období, kdy se dostanou do extraligy.“

Podstatné bude získat kvalitní trenéry, aby akademie mohla začít naplno fungovat od 1. ledna 2025.

„To je to nejhlavnější,“ potvrdil Michal Provazník. „Právě díky akademii bychom mohli do regionu přilákat nejméně dva tři kvalitní trenéry, nebo je tady najít tak, aby se klukům věnovali profesionálně, a ne jen při práci, jak je to zatím obvyklé.“