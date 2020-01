Nahrávač Biernat se zranil, v Liberci ho nahradí Kubánec

Sezona začíná gradovat, blíží se klíčové zápasy extraligy i Českého poháru a volejbalový tým liberecké Dukly musel řešit velmi nepříjemný problém.



Polák Mateusz Biernat, dosavadní nahrávačská jednička českých vicemistrů, má zlomený malíček na ruce. Klíčový muž sestavy Dukly si bolestivé zranění přivodil během utkání nejvyšší soutěže na palubovce Beskyd 11. ledna. Další dva soutěžní zápasy tak Liberečtí odehráli s jediným nahrávačem. Výhry v poháru nad Brnem a doma v lize nad Kladnem režíroval nadějný Jiří Srb.

„Takové zranění, jaké má Biernat, se hojí minimálně šest týdnů a až pak by měl teprve začít trénovat. V extralize teď budeme bojovat o pozici do play off a ta je, jak se ukázalo na konci minulé sezony, strašně důležitá. Navíc chceme uspět i v poháru, takže jsme museli rychle zareagovat a sehnat místo Biernata na toto důležité období adekvátní náhradu, protože s jedním nahrávačem v kádru se to odehrát nedá,“ vysvětlil Pavel Šimoníček, ředitel libereckého volejbalového klubu.

Okamžitě proto začal shánět od známých manažerů po Evropě informace a žhavit telefon. Z několika možností nakonec vyhrál bleskový „konkurz“ kubánský nahrávač s francouzským pasem Leandro Macias, kterému je 29 let a měří 191 centimetrů.

„Naposledy byl v Nantes, kde mu ale angažmá z nejrůznějších důvodů nevyšlo a přestal tam nastupovat. Má ale dobré reference, takže by nám měl pomoct,“ věří Šimoníček. „Byl v juniorské kubánské reprezentaci, na mistrovství světa do 23 let byl vyhlášen nejlepším nahrávačem a Kubu reprezentoval i na světovém šampionátu mužů.“ Rozhodnutí o angažování Maciase ale nebylo ze strany Liberce nijak unáhlené. „Hned jsme si ho pozvali, dorazil k nám už na začátku minulého týdne, od té doby s týmem trénuje a poté jsme s trenérem Nekolou rozhodli, že ho bereme. Všechno už je vyřízené, čekáme jen na potvrzení transferkarty od mezinárodní volejbalové federace,“ řekl Pavel Šimoníček. „Změna na postu prvního nahrávače během sezony je vždycky zásadním zásahem do sehraného týmu, ale věřím, že jsme zvolili dobře.“

Prvním cizincem mezi volejbalisty Dukly se stal před třinácti lety argentinský nahrávač Esteban Símaro. Poté za Liberec nastupovali či nastupují hráči ze Slovenska, Polska, USA, Kanady, Slovinska a Izraele. Nyní tedy rozšíří národnostní sbírku v klubu Kubánec Leandro Macias.

Včera odpoledne ještě nebylo jisté, jestli už dnes za Duklu nastoupí, jisté ale je, že Liberečtí mají velkou šanci na postup do Final Four Českého poháru. Před týdnem totiž vyhráli v prvním duelu čtvrtfinále nad Brnem 3:1. „Máme za sebou jen první krok a doma v odvetě nás nečeká nic lehkého, protože Brno má za sebou v extralize podobně dlouhou sérii výher jako my. Každopádně postup do Final Four je náš jasný cíl,“ velí před dnešním domácím zápasem kouč Dukly Michal Nekola.