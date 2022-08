Blok volejbalistů Beskyd vytvoří v nové sezoně Jihoameričané

„K tomu budeme mít na univerzálu Poláka Marka Komorowského,“ zmínil předseda Beskyd Michal Provazník třetího cizince v kádru. „Přišel k nám už před minulou sezonou, ale zranil se, takže do hry naskočí až nyní.“

Beskydští mají za sebou soustředění v Kojetíně, kde sehráli i první turnaj. „Do něj jsme v různých výkonnostních kategoriích postavili sedm mančaftů,“ uvedl sportovní manažer Beskyd Marek Tomáš.

Dodal, že hlavní mužskou soutěž Beskydští vyhráli, když ve finále porazili Zlín. „Ta výhra je cenná, protože soupeř byl v plné sestavě,“ upozornil Tomáš. „Náš druhý celek skončil čtvrtý.“

Za Beskydské nastoupili už i oba jihoameričtí blokaři. „A naskočili do hry po těžké přípravě. Navíc na antuce, na které nikdy nehráli. Předvedli ale záblesky volejbalovosti,“ usmál se Marek Tomáš. „Podstatné je, že do týmu zapadli. Naše posily by neměly být horší než ty loňské. Spíše naopak.“

V přípravě je široký kádr

Beskydští zvolili netradiční způsob přípravy, v kádru mají kolem dvaceti volejbalistů. „Po loňských úspěších naší mládeže jsme se rozhodli vytvořit větší tréninkovou skupinu. Zajímavé mladé hráče, kteří mají z našeho pohledu perspektivu prosadit se v extralize, jsme posunuli do kádru, jenž se připravuje na příští ročník nejvyšší soutěže,“ řekl Provazník.

Připomněl, že extraligu juniorů i kadetů vyhrály jejich klubové týmy Green Volley Frýdek-Místek a Blue Volley Ostrava. „Kadeti Blue Volley byli navíc v extralize třetí,“ dodal Michal Provazník.

K tomu ho těší, že muži Blue Volley Ostrava postoupili do první ligy. „Máme tak zastoupení ve dvou nejvyšších soutěžích, přičemž většina hráčů z obou celků může hrát extraligu i první ligu,“ upozornil Provazník.

„První liga bude v příští sezoně uzpůsobena tak, že by v případě potřeby někteří kluci mohli stihnout obě soutěže.“

V extraligovém celku zůstali nahrávači Tomáš Míšek a Adam Provazník a univerzál Marek Perry, který přišel během minulé sezony z Bučovic. „Na liberu pokračuje Dominik Jelen, jemuž bude sekundovat Richard Struška, což je mládežnické reprezentační libero,“ podotkl Provazník. „Na smeči pokračují Jakub Motyčka, Matěj Koloušek a Jiří Benda. Kádr ještě doplnili Daniel Fabikovič a Jakub Malík z našich úspěšných mládežnických celků.“

Pryč jsou blokaři Ian McLain a Ondřej Muroň, který se vrátil do VK Ostrava. V týmu chybějí i univerzál Tomáš Prokůpek a blokař Tomáš Kristián. A také smečař Marek Mečiar. „Toho jsme pustili za trenérem Zdeňkem Šmejkalem do Waldviertelu (úřadující mistr Rakouska – pozn. red.). Marek si to tam zkusí a my získáme prostor pro talentované hráče,“ uvedl Michal Provazník.

Kdo bude trenérem extraligového týmu Beskyd, zatím jasné není.

„Podle toho, jak se hráči budou projevovat, budeme skládat nejužší extraligový tým a budeme řešit i trenérské obsazení. Záležet bude také na tom, kolik mladých kluků se do užšího kádru prosadí,“ řekl Provazník s tím, že momentálně celou skupinu hráčů připravují spolu s ním dosavadní kouč mužstva Jakub Salon a někdejší reprezentační blokař Tomáš Široký.