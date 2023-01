Beskydský kapitán Motyčka: Konečně jsme doma vyhráli za tři body

Předvedli frýdecko-místečtí hráči nejlepší výkon v sezoně?

„Nemohu říct nejlepší... Řekl bych to jinak – dva sety jsme tentokrát odehráli bez nějakých výkyvů, což se nám v této sezoně nedařilo. Chvíli hrajeme dobře, chvíli vypadneme z tempa,“ odpověděl Provazník.

Zlomový byl první set, v němž Odolena Voda vedla o dva až tři body, ale v koncovce ho ztratila.

„Začátek byl z obou stran nervózní. Nám se ale povedla střídání, jak Bendyse (Bendy) na servis, tak dvojstřídání (výměna univerzálů a nahrávačů – pozn. red.). Tím se nám podařilo zastavit tlak Odolky a trochu se štěstím uhrát koncovku. V dalších dvou sadách jsme měli navrch,“ uvedl Michal Provazník.

„Pokud chceme hrát výše, musíme tak dobře rozehraný set v klidu dotáhnout k výhře,“ komentoval první sadu trenér Odolené Vody Marcin Kryš. „Soupeř byl ve všem lepší. My bychom se za to, co jsme předvedli, měli stydět.“

Odmítl, že by ztracený první set jeho družstvo poznamenal. „Pořád si říkáme, že ať vedeme o tři body, nebo o čtyři prohráváme, tak musíme pořád bojovat. A to dnes vidět nebylo,“ konstatoval Kryš.

„Podali jsme úplně příšerný výkon,“ prohlásil odolenavodský kapitán Marek Šulc. „Asi si budeme muset trošku sáhnout do svědomí, kolik jsme tomu dali. To, co dnes, předvádět nemůžeme.“

Naproti tomu Beskydští po nevydařeném vstupu do zápasu, kdy hodně chybovali, začali dřít. „Zpočátku se nám skoro nic nedařilo, ale postupně jsme se zvedli,“ potvrdil beskydský kapitán a smečař Jakub Motyčka. „Tlačili jsme soupeře sériemi na servisu a drželi si náskok. Konečně jsme doma vyhráli za tři body.“

To se Beskydům povedlo teprve podruhé v sezoně. A potřetí z dosavadních devíti zápasů vyhráli doma.

„Daleko lépe se nám hraje venku,“ připustil trenér Provazník. „K tomu proti kvalitnějším soupeřům předvádíme lepší volejbal než proti týmům, které bychom měli papírově porazit.“

Beskydští ve své hale ztratili 19 z celkových 27 bodů. Čím to je?

„Nemůžeme se na to vymlouvat, ale v hale, v níž hrajeme extraligu, skoro vůbec netrénujeme,“ uvedl beskydský univerzál Marek Perry, se 14 body nejúdernější hráč zápasu.

V téže hale totiž už před nimi hráli své nejvyšší domácí soutěže volejbalistky Sokola Frýdek-Místek a házenkáři SKP Frýdek-Místek, takže mají přednost v přípravě. Beskydští tak převážně trénují v Ostravě-Nové Bělé, jenže tamější hala nemá extraligové parametry, aby v ní hráli i nejvyšší soutěž.