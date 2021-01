Volejbalisté Beskyd se zaměřili na pohár, se Zlínem neztratili ani set

„Tím, jak jsme na tom v extralize špatně, tak se soustředíme na pohár. A stejně je na tom i Zlín,“ uvedl beskydský manažer Marek Tomáš.



Beskydští jsou po 16 kolech extraligy s pěti výhrami, ale jen jednou tříbodovou, až desátí. To je poslední příčka, která klubům zaručuje předkolo play off.

„Pokud bychom se do něj nedostali, skončila by nám sezona už v únoru,“ řekl Tomáš. „Takže v poháru bychom rádi zůstali co nejdéle, protože vrcholit bude třídenním kláním na konci února v Karlových Varech.“

Frýdecko- místečtí před sezonou věřili, že si v extralize povedou lépe než v předešlé sezoně, kdy tým skládali na poslední chvíli a byli nováčky.

„Předpokládal jsem, že budeme kolem osmého místa,“ přiznal Marek Tomáš. „Nálada není dobrá.“ Manažer podotkl, že tým doplácí na mladé smečaře. Těmi jsou Polák Maciej Krysiak a Slovák Marek Mečiar. „Oba mají potřebné parametry, ale dobří budou za dva tři roky. Minulá sezona kvůli covidu trvala jen tři měsíce a to byla jejich jediná zkušenost s extraligou. Není se tak čemu divit, že neudrží konstantní výkonnost,“ řekl Tomáš.

Beskydské kromě poháru čekají v lednu ligové zápasy doma tuto sobotu s Odolenou Vodou a v neděli s Příbramí a týden nato v Odoleně Vodě a Liberci.