Mečiar rozbil Ostravany útoky zezadu. Chytil se, chválí beskydský kouč

„Nám se po Budějkách trochu hůře dýchalo, protože tam se nám zápas vůbec nepovedl,“ připomněl beskydský kouč Jakub Salon prohru 0:3. „Ale věděl jsem, že máme nějakou kvalitu a teď jde o to, kam s ní budeme moci dojít. Uvědomujeme si, že náš tým je mladý, že v naší hře budou nějaké výkyvy, ale věřím, že postupem času s přibývajícími zápasy naše výkony stabilizujeme.“

Volejbalisté Black Volley Beskydy dosud odehráli dvě utkání, v tom sobotním doma porazili Ostravu 3:2, když se v útoku mohli spolehnout na smečaře Jakuba Motyčku a Marka Mečiara, který byl zejména při útocích zezadu, z pipu, k nezastavení.

„Marek se zase posunul dál. Pracujeme spolu rok a je to vidět. Chytil se,“ řekl Jakub Salon.

„Už minulou sezonu jsme se pipe snažili hodně hrát. I s Dimem,“ zmínil Marek Mečiar předchozího nahrávače Dolgopolova. Toho v této sezoně nahradil mladý Adam Provazník. „Trenér nás do toho stále tlačí. Zkoušíme to pořád a s Adamem se mi hraje dobře. Umí mi balon pěkně postavit. Sedli jsme si. Ale může to být ještě lepší,“ usmál se Mečiar s tím, že do každého pipu šel naplno. „A vycházelo to, takže jsme tak hráli, co to šlo.“

Ostravský univerzál Jakub Dvořák uznal, že Mečiarovy útoky zezadu neubránili. „A zastavit jsme nemohli ani Kubu Motyčku. Tak jsem ho zahrát ještě neviděl,“ ocenil Dvořák domácího smečaře, který před sezonou přišel do Beskyd ze Zlína.

Nejvypjatější byl druhý set, který Ostravští vyhráli 35:33, když odvrátili šest setbolů a svůj pátý proměnili díky bloku nahrávače Jambora. Hosté srovnali na 1:1 a urvali i třetí sadu.

„Nejméně v podvědomí jsme měli nějaké šrámy z té ztracené dlouhé koncovky. Ale ve čtvrtém setu jsme se zvedli, hlavně hlavami a servisem,“ podotkl Motyčka.

„Upozorňoval jsem kluky, že Beskydy ve čtvrtém setu začnou riskovat, nic jiného jim nezbývalo, ale nezareagovali jsme na to. To je trestuhodné,“ povzdechl si trenér Vlkolinský.

„V předchozích setech jsme možná zvolnili na servisu, když jsme ho kazili, ale od toho čtvrtého jsme do něj šli už znovu naplno i s rizikem a vyplatilo se to,“ potvrdil Jakub Motyčka.

„Byl to bojovný zápas. Ale domácí měli v každé činnosti trochu navrch – na podání, v excelentním příjmu, na bloku i v útočných úderech. Vždy byli o nějaký kousek lepší. Vyhráli zaslouženě,“ uznal Richard Vlkolinský.

Hráči obou týmu po některých dlouhých výměnách lapali po dechu, frýdecko-místečtí dvakrát popadali na palubovku. Derby bylo pořádně vyčerpávající.

„Hlavně v tom druhém setu jsme se dlouho tahali. Některé výměny byly opravdu dlouhé a zvlášť čtvrtý a pátý set už cítíte únavu,“ podotkl Jakub Motyčka.

„Nám jako by po třech setech došly síly na servisu. Mně určitě, už jsem do toho nemohl pořádně najet,“ přiznal Jakub Dvořák.