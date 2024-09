Beskydští volejbalisté nemají ve Frýdku halu, přestěhovali se do Ostravy

Od této sezony extraligovou licenci převedli do Ostravy volejbalisté Black Volley Beskydy, kteří minulé čtyři sezony působili ve Frýdku-Místku. „Tam se nepodařilo postavit halu, neměli jsme tam zázemí, neměli jsme kde trénovat,“ vysvětlil přesun předseda klubu a trenér Michal Provazník.

Dodal, že pro zástupce Frýdku-Místku nebylo jednoduché mít ve městě, a ještě v jedné hale extraligové celky házenkářů, volejbalistek a volejbalistů. „Po dohodě s primátorem (Petrem Korčem) jsme si řekli, že se pokusíme přesunout jinam,“ řekl Provazník.

Beskydští tak budou mít základnu v Ostravě-Třebovicích, kde už odehráli několik utkání v předešlé sezoně a kde působí jejich prvoligový a mládežnický tým Blue Volley Ostrava. Michal Provazník upozornil, že mládež pod názvy Green Volley a Red Volley dál pokračuje ve Frýdku-Místku a Frýdlantu nad Ostravicí.

Název beskydští volejbalisté s přesunem nemění. „Už převod licence byl složitý, takže ostatní věci zatím zůstávají, ale co bude dál, je ve hvězdách,“ usmál se Provazník.

Beskydští rozjedou extraligu ve čtvrtek od 18. 00 v Praze proti Lvům, doma v sobotu od 18. 00 hostí Aero Odolena Voda. Do sezony jdou bez cizinců, převážně s odchovanci a mladými hráči, které doplnil českobudějovický smečař Ondřej Zelenka.

Z třinácti extraligových celků bude poslední hrát baráž s vítězem první ligy. Do play off postoupí první šestka. Předkolo play off si zahrají týmy na 7. až 10. místě. Ty, co vypadnou, budou hrát o konečné umístění s družstvy na 11. a 12. příčce. Poražení čtvrtfinalisté si zahrají o 5. místo.