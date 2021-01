Jak si cizinci zvykají v Česku na život i volejbalovou extraligu

„Také proto byl můj přestup snadný. V létě jsem byl doma v Americe a pak jsem se vrátil do téměř známého prostředí, protože zdejší zemi i ligu jsem už znal,“ připomněl třiadvacetiletý August. „Je tady skvělé místo pro život, skvělý volejbal. Jsem tady rád.“



Přiznává, že o beskydském mužstvu neměl dost informací. „Ale věděl jsem, a to se potvrzuje, že oproti minulému roku je to úplně jiný tým.“

Jenže stejně jako v předchozí sezoně, kdy byli Beskydští nováčky mezi elitou, se jim nedaří tak, jak by si představovali. Po 16 kolech jsou desátí s pěti výhrami, z nichž jen jedna byla tříbodová.

„Pořád se ale snažíme přijít na to, jak uspět. Jak spolu hrát jako tým. Věřím, že se nám to podaří,“ uvedl Matthew August.

Blokař Matthew August se snaží poslat míč vedle zlínského Vojtěcha Navláčila

August i Romanutti milují fotbal

Americký blokař celou dobu v Česku nastupuje s osmičkou... A je to logické, jeho jméno je v překladu osmým měsícem roku – srpnem.

„To číslo patří ke mně,“ směje se August. „A je to pro mě i šťastné číslo. Měl jsem ho, i když jsem hrával doma americký fotbal. Ten miluji. Mým oblíbeným týmem je Pittsburgh Steelers.“

Romanutti říká, že fotbal také miluje... Ale ten klasický. „Když jste Argentinec, tak to ani jinak nejde,“ podotkl.

Hodně ho tak vzala nečekaná smrt jeho krajana Diega Maradony loni koncem listopadu. „To byla příšerná novina, celá země truchlila. Celý svět byl smutný a navždy na něj bude vzpomínat,“ připomněl Romanutti.

Českou fotbalovou ligu nesleduje. „Mám rád argentinské týmy,“ usmál se. „A když je možnost, protože časový posun tady není až tak velký, sleduji argentinskou ligu. Někdy ji však vysílají hodně pozdě, i k ránu, a to nevydržím být vzhůru.“

Argentinský univerzál Bruno Romanutti se snaží vybrat útok soupeře.

Partnerky jsou z Evropy

Ač August i Romanutti jsou ze zámoří, partnerky mají z Evropy. Američan ve Švédsku, Argentinec v Polsku.

„Moje snoubenka žije i hraje volejbal ve Švédsku,“ řekl Matthew August. „Loni byla v Německu, takže jsme to k sobě měli blíž. Je hodně těžké být od sebe tak daleko, ale oba se věnujeme tomu, co máme rádi – volejbalu. To je to, co chceme dělat. Přesto se snažíme, aby nám to i na dálku fungovalo.“

Aspoň přes Vánoce byli loni přece jen trochu déle spolu. Přítelkyně ho překvapila, když za ním dorazila těsně před svátky. A do Švédska na několik dnů odletěli spolu.

Romanutti přišel do Evropy v roce 2013, do Kielců, a od té doby je s Polskem svázaný, byť v letech 2014 až 2018 působil znovu v Argentině. Poté prošel týmy AZS Częstochowa a Verva Warszawa. Minulou sezonu odehrál v kyperské Famagustě, takže zájem frýdecko-místeckého klubu ho potěšil. Mohl se vrátit blíž k polské manželce.

„Tady jsem blízko od domova, od ženy a její rodiny, takových sto padesát kilometrů,“ uvedl Bruno Romanutti. „Nabídku Beskyd jsem bral jako dobrou šanci pokračovat v kariéře.“

Beskydský volejbalista Bruno Romanutti útočí vedle zlínského smečaře Daniela Čecha.

Dodal, že polské kultuře se už přizpůsobil. „A velmi polské byly i loňské Vánoce,“ řekl. „Už jsem zvyklý i na studené svátky, protože v Argentině máme v tuto dobu léto.“

Jenže vinou koronavirové pandemie nemůže být s manželkou tak často, jak by si přál. „Když to jde, snažím se každou neděli, když mám volno, jezdit za rodinou. Povečeříme a pak jedu zpátky do Frýdku-Místku, kde žiju.“

Říká, že už trochu mluví i polsky. „Ale s češtinou mám problém, přestože nějaká slovíčka si jsou hodně podobná. Snažím se mluvit, ale zatím mi to moc nejde,“ smál se.

August si už v Brně přál umět trochu česky. Také proto, že část jeho rodiny pochází z Vysočiny. „Můj nevlastní otec, který byl s námi od mých dvou let, má maminku původem z Česka,“ řekl americký blokař. „Je to shoda okolností, že jsem s profesionálním volejbalem začal ve vaší zemi.“