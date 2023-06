Hermannové vyšla předpověď, v Ostravě bylo ideální volejbalové počasí

„Opravdu jsem o tom mluvila už dlouho,“ usmála se ostravská rodačka. „Sebastian (Argentinec Menegozzo), náš trenér, vždycky mrmlal: Ostrava, to zase bude hnusně, zima, pršet... Tak jsem mu řekla, že letos ne, že bude krásně, sluníčko, teplo. Vůbec pršet nebude. I to v Ostravě umíme.“ Marie-Sára Štochlová podotkla, že je to vše afirmace. Česky – kladné tvrzení či potvrzení pravdivosti. „Bára po večerech afirmovala,“ dodala Štochlová.

Přesto i déšť může některým hráčkám a hráčům svědčit.

Radost českých beachvolejbalistek Barbory Hermannové a Marie-Sáry Štochlové.

„Asi bych úplně neřekla, že déšť, ale spíše větrné podmínky můžou sehrát svou roli. Vítr trošku maže rozdíly, déšť a chlad tolik ne,“ namítla Marie-Sára Štochlová. „Jsou týmy, které si na déšť rychle nezvyknou, protože míč, jak nacucne vodu, je těžší a tomu je potřeba trochu přizpůsobit hru,“ řekla Barbora Hermannová. „Náš trenér nám radí, že pokud prší, je potřeba hru zrychlit, hrát si to kolem sebe, dotyk s balonem by měl být daleko rychlejší, ne takový opatrný, aby to neuklouzlo. Každopádně pršet nebude, takže na to jsme se tady ani nepřipravovaly.“

Ale ani vedro není kolikrát příjemné. To připustil osmnáctiletý Jan Kryštof Oliva, nejmladší z českých beachvolejbalistů, kteří se v Ostravě představili. „Jsem sice rád, že je takhle hezky, pro diváky je to příjemné, ale jak jsem ještě mladší a nemám fyzičku jako chlapi, nebo tady Tadeáš,“ obrátil se na spoluhráče Trousila, „tak to bylo náročné. Dal jsem do těch zápasů opravdu všechno. Natajmoval jsem se ale akorát. Po utkání jsem lehnul, protože víc bych nezvládl.“

Připustil však, že teplo, byť vysává hodně sil, je lepší než déšť. A Tadeáš Trousil ještě spoluhráče popíchl: „Nahrávat v dešti ještě s jeho prsty... Párkrát by mu to proklouzlo. Nějaké deštivé podmínky jsme si nemohli dovolit.“