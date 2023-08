Odvážná hra vynesla zlato. Jak Hermannová se Štochlovou vládly domácímu písku

Barbora Hermannová a Marie-Sára Štochlová na turnaji Světové série kategorie Futures Brno Beach Pro potvrdily roli favoritek. Ve finále porazily Američanky Teegan Van Gunst a Kimberly Hildreth 2:0 (16, 19).

V soutěži mužů Václav Berčík s Matyášem Džavoronokem ve finále podlehli Norům Markusi Molovi a Jo Gladsoyovi Sundemu 0:2 (-7, -18).

„První zápas turnaje byl z naší strany hodně nervózní, ale po něm jsme se už držely naši hry,“ řekla Barbora Hermannová.

Během turnaje na Sokolském koupališti u Brněnské přehrady ztratily jediný set, a to ve skupině shodou okolností se svými finálovými soupeřkami, navíc dost výrazně 8:21.

„Důležité bylo, že jsme ve finále zvládly koncovku druhého setu. Hrály jsme odvážně a díky tomu jsme si dokráčely až pro zlato,“ dodala Hermannová.

„Je skvělé, že jsme uspěly, turnaj jsme si tady doma moc užily,“ radovala se Štochlová.

Čeští medailisté mezinárodního turnaje Brno Beach Pro. Mezi muži stříbrní Václav Berčík (vpravo) s Matyášem Džavoronokem a vítězky ženské kategorie Marie-Sara Stochlová (vpravo) a Barbora Hermannová

Skvělé druhé místo

„Zahrát si finále před domácím publikem byl pro nás obrovský zážitek,“ řekl Matyáš Džavoronok. „Toho, že jsme došli až do finále si hodně ceníme, protože po prvním odehraném zápase to s námi vůbec nevypadalo dobře.“

To ve skupině podlehli Rakušanům Timu Bergerovi a Lorenzu Petutschnigovi 0:2. Načež se probili až do finále... „Škoda, že v něm nám to už nevyšlo, ale i druhé místo je skvělé,“ prohlásil Václav Berčík.

Ve hře o medaile byli také Jan Dumek s Jiřím Sedlákem, kteří v duelu o bronz podlehli Němcům Mommemu Lorenzovi a Eriku Stadiemu 1:2 (-18, 20, -13).

„Bohužel jsme nedokázali soupeře ničím zaskočit,“ povzdechl si Jiří Sedlák.

„Atmosféra ale byla výjimečná, cítili jsme velikou oporu,“ pochvaloval si Jan Dumek. „Odehráli jsme toho už hodně, ale tento turnaj byl na té nejvyšší úrovni. Dala by se tu klidně hrát i nejvyšší kategorie Elite 16,“ shodli se Dumek a Sedlák.