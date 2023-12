Beachvolejbalistky letí za teplem. O přípravné zápasy není nouze, těší Štochlovou

„K tomu tam jsou skvělé podmínky, když je u nás zima. A my dáváme přednost přípravě na pláži než v hale, kterou bychom mohly využívat v Česku,“ dodává ostravská rodačka Hermannová. „Na nějaké týdny se ale vracíme domů, většinou přes vánoční svátky.“

Češky na Kanárské ostrovy vyrážejí v touze co nejlépe se připravit na sezonu, byť tamější pobyt není žádná láce.

„Je to docela pecka. Musíme platit ubytování, jídlo, všechno. Ale pořád se nám to vyplatí, je to lepší než trénovat tady v Česku. I proto, že v zimním období jezdí na Tenerife všechny evropské týmy, které mají ve svých zemích chladněji,“ říká Hermannová.

Češky tak například trénují se Španělkami Lilianou Fernándezovou a Paulou Sorií Gutiérrezovou. „Hodně času tam tráví i Švýcarky Anouk Vergéová-Dépréová a Joana Mäderová, Němky Svenja Müllerová a Cinja Tillmannová, ale i Norky, Rakušanky, Holanďanky, Italky, Polky,“ vyjmenovává Hermannová další kvalitní týmy.

„Od prosince nemáme nouzi o přípravné zápasy,“ pochvaluje si Štochlová.

A pokud tam pobývaly třeba loni už i v listopadu?

„Když je tam klid a nikdo tam není, trenér pozve kamarády a hrajeme proti chlapům,“ říká Hermannová.

Hermannová: Jsme zvyklé žít v kufru celoročně

Aby si beachvolejbalistky mohly takovou přípravu dovolit, musejí mít dostatek sponzorů, jelikož podpora z Českého volejbalového svazu jim na to nestačí.

„Snažíme se shánět peníze, ale není to sranda,“ přiznává Hermannová. „Pořád to není ideální, takové, jak bychom potřebovaly.“ Náročné to podle Štochlové je i ve spojení s koncem roku, kdy bývají turnaje v Asii a Oceánii. „Letenky jsou drahé, takže naplnit rozpočet je o to složitější,“ podotýká Štochlová.

Barbora Hermannová (vlevo) a Marie-Sára Štochlová

„Letos před olympijským rokem musíme ty turnaje odehrát, abychom nasbíraly co nejvíce bodů, takže podzim je finančně brutálně náročný,“ míní Hermannová. A to nejsou na Tenerife ubytované v nějakém luxusním hotelu.

„Dcera našeho trenéra hraje volejbal a její trenér tam vlastní apartmán, v němž jsme minule trávily většinu času za přece jen lepší cenu, než by tomu bylo jinde,“ říká Hermannová. „Jinak využíváme Airbnb a býváme i na nějakých ubytkách.“

Stává se tak, že se během pobytu na Tenerife několikrát stěhují. Problém to však není...

„My jsme zvyklé žít v kufru celoročně,“ usmívá se Barbora Hermannová. Pobývají na jihu ostrova. „Ten je sice malý, projedete ho za hodinu, ale na severu je chladněji a také tam častěji prší. Jsou tam zelené krásné kopce a lesy,“ přibližuje tamější klima Hermannová. „Dole je zase úplně sucho, takové saharské podnebí.“

Za tu dobu, co na Tenerife žijí, by už mohly výborně mluvit španělsky, což?

„La cuenta, por favor,“ konstatuje Štochlová. Česky: Účet, prosím...

„To umíme plynně,“ dodává Barbora Hermannová. „Ale náš trenér mluví dobře anglicky, trénoval třeba Slovenky Dominiku Nestarcovou a Natálii Dubovcovou, předtím Němky (Karlu Borgerovou a Margaretu Kozuchovou, i když letos Borgerová hrála se Sandrou Ittlingergiovou) a Španělky. Takže si vystačíme s angličtinou.“