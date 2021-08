Do Prahy se po letech vrací turnaj Světového okruhu, láká na Perušiče a Schweinera

„My jsme se na mezinárodním turnaji v Praze ještě nepředstavili, takže se moc těšíme a myslíme určitě hodně vysoko. A také se těšíme na diváky, na olympiádě panovala hodně tichá atmosféra. Domácí turnaje jsou vždycky speciální,“ uvedl Perušič na dnešní tiskové konferenci v Praze.

Vedle páté dvojice z mistrovství Evropy v minulém týdnu mají místo v hlavní fázi turnaje vyhrazené František Knobloch s Lukášem Kittelem, Matyáš Džavoronok s Kryštofem Janem Olivou a Jakub Šépka s Tomášem Semerádem. V ženské části turnaje nahradí po boku Barbory Hermannové zdravotně indisponovanou Markétu Nausch Slukovou Daniela Resová. Dále se představí Michaela Kubíčková s Michalou Kvapilová, Marie Sára Štochlová s Martinou Williams a Michaela Kulhánková s Annou Pospíšilovou.

„Veskrze všechno to jsou mladí hráči. A právě o to nám také jde - uvést mladé hráče a juniory do World Tour. Mezinárodní obsazení je silné, dorazí hráči a hráčky například z Kanady, USA, Brazílie a samozřejmě i z evropských zemí. Myslím, že se máme nač těšit,“ řekl člen výboru volejbalového svazu Vít Mařík.

„Letošní turnaj v Praze měl být oslavou olympijských úspěchů. Bohužel Tokio vůbec nevyšlo vzhledem ke covidové stopce podle našich očekávání. Věřím, že si naše dvojice v Praze alespoň částečně spraví náladu a prožijí úspěšný turnaj s hlasitou podporou diváků,“ doplnil předseda svazu Marek Pakosta.

Program Čtvrtek 19. srpna: kvalifikace

Pátek 20. srpna: zápasy ve skupině

Sobota 21. srpna: play off

Neděle 22. srpna: semifinále a finále

V Ládví se bude hrát poprvé, v minulosti se pětkrát hrálo na Štvanici. „Pro nás je to zdaleka největší akce, jakou jsme tam měli,“ řekl předseda Beachklubu Ládví Michal Novotný.

Turnaj načne blok tří významných volejbalových akcí na českém území. „Je to takové vyvrcholení oslav 100 let volejbalu. Po turnaji v Ládví bude následovat další dvouhvězdičkový turnaj v Brně a pak mistrovství Evropy v šestkovém volejbalu v Ostravě. Myslím, že nám pomáhá, že jsme v roli osvědčeného pořadatele turnajů. A i když je tu i ta společenská stránka oslav, dělá mi radost, že jsme měli možnost dostat do toho roku tolik sportovních akcí,“ uvedl Pakosta.

Vstup na turnaj v Ládví je zdarma, ale pouze v souladu s opatřeními proti šíření koronaviru.