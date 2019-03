Purchartová si návrat domů užívá, s Olympem chce medaili

Byl leden, když se začalo šuškat, že je zkušená reprezentantka k mání. A byla, když předčasně ukončila angažmá v Rumunsku, které nenaplňovalo její očekávání. Nabídky ze zahraničí, kde působila od svých 19 let, sice měla, ale neoslovily ji natolik, aby vyrazila v průběhu sezony na další cizí štaci. Toho využil Olymp a dohodl se s ní, že dohraje ročník v Praze.

„Bylo to nejlepší řešení. Cítím se tady dobře. Je to fajn pocit, že se mi nestýská po rodině, příteli a známých. Užívám si to, že jsem doma,“ říká po návratu Barbora Purchartová.

Nebyl to návrat do neznáma, byť se to trochu mohlo zdát.

„Extraligu jsem sledovala, i když jsem byla venku, takže jsem z toho nevypadla. Myslím si, že kvalita ligy stoupá, hrají tady i cizinky a úroveň je dobrá,“ říká odchovankyně Slavie Praha. Zatím nejpovedenější utkání odehrála v pondělí na palubovce mistrovského Prostějova, kde zaznamenala 17 bodů.

Na Olympu se potkala i s reprezentační nahrávačkou Pavlou Šmídovou za svobodna Vincourovou. „Kolektiv je dobrý, jsme hodně mladý tým. Některé holky jsem znala víc, některé míň. Sedly jsme si dobře,“ pochvaluje si.

Klid našla i v trenérském tandemu Stanislav Mitáč, Martin Hroch. „Musím říct, že mě to tady baví, protože poslední dva roky, co jsem hrála v cizině, mě brali trenéři jako hotovou hráčku, se kterou už na technice moc nepracují. Teď se k tomu vracíme, což je fajn,“ říká spokojeně šestadvacetiletá blokařka.

V sobotu od 17 hodin Pražanky uzavřou nadstavbovou část extraligy domácím zápasem s Duklou Liberec. Pak už budu následovat play off. Ve čtvrtfinále narazí na brněnské Šelmy. Série hraná na tři vítězná utkání startuje 16. března v Praze.

„Tým má potenciál. Musíme tvrdě pracovat na trénincích a doufám, že budeme hrát o medaile,“ říká před vrcholem sezony rodačka z Prahy.

Po sezoně se nabízí otázka, kam budou směřovat její kroky dál? „Sama se ještě musím rozhodnout, jestli se budu chtít vrátit do zahraničí nebo zůstanu tady v Čechách,“ říká zamyšleně Barbora Purchartová.