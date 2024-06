Poslední naděje na Paříž. Snad jsme se nakoply, doufá Hermannová

Leč české ženské jedničky stále mají naději probít se na olympijské hry. Musejí však vyhrát finálové klání Nations Cupu, jehož se v lotyšské Jurmale od 13. do 16. června zúčastní družstva dvanácti zemí.

S Hermannovou a Štochlovou jsou v týmu Kylie Neuschaeferová a Markéta Svozilová.

„Moc bychom chtěly holkám pomoct na olympiádu a doufáme, že se nám to podaří. Byla by to pro nás čest. Moc si přejeme v Paříži vedle kluků (Ondřeje Perušiče a Davida Schweinera) fandit dalšímu českému páru,“ řekla Neuschaeferová.

Češky odlétají do Jurmaly nabité energií z ostravského turnaje, kde Neuschaeferová se Svozilovou odehrály dva zápasy v kvalifikaci a Hermannová se Štochlovou čtyři v hlavní soutěži.

Bod! Kylie Neuschaeferová se raduje v utkání s Němkami.

„Někdo nám před tím turnajem řekl, že jediné, co po těch minulých několika měsících potřebujeme, je najít na kurtu nějakou jiskru navíc,“ a uvedla Marie-Sára Štochlová. „A co je lepší než domácí publikum a obrovská energie, která z něj sálá? Takže už se těším do Jurmaly.“

Barbora Hermannová podotkla, že jedna věc je fandit na ochozech a druhá být na hřišti a slyšet, když se všichni rozeřvou. „To je masakr. A to byl v Ostravě zhruba třetinový počet lidí oproti mistrovství světa v hokeji. I tak je atmosféra elektrizující a pořádně vás nabíjí.“

Byť vyhrály jen jedno utkání, Hermannová je přesvědčená, že jim duely v Ostravě dodaly sebevědomí pro Nations Cup. „Protože do hry proti soupeřkám jako tady se často nedostaneme,“ uvedla Barbora Hermanová.

Navíc Češky vinou zdravotních problémů od loňského podzimu moc turnajů neodehrály. K tomu jim chybějí body, aby se pravidelně měřily se světovou elitou, na jakou narazily v Dolních Vítkovicích, kde hrály díky divoké kartě.

Narazily na světové jedničky Brazilky Anu Patricii a Dudu, na čtyřky Kanaďanky Melissu Humanaovou-Paredesovou a Brandie Wilkersonovou, šestky Nizozemky Katju Stamovou a Raisu Schoonovou a dvacítky Švýcarky Anouk Vergéovou-Dépréovou a Joanu Mäderovou, které jako jediné porazily.

V Ostravě skončily deváté, za což si připsaly 300 bodů.

„Hodně jsme se na to místo nadřely, nebylo to zadarmo, nebylo to vůbec jednoduché,“ upozornila Hermannová. „Na zápas proti Švýcarkám bychom se měly znovu kouknout a načerpat z něj mentální resilienci (psychickou houževnatost, nezdolnost), kterou jsme předvedly. Po psychické stránce to byl asi náš nejnáročnější zápas, který jsme vyhrály.“

Přijde ji, že jejich souhra se Štochlovou roste každým zápasem.

„S takovými soupeřkami bychom potřebovaly hrát furt. Bohužel systém turnajů nám nedopřává utkat se s nimi častěji, abychom se dostávaly pod tlak,“ uvedla Barbora Hermannová.

Barbora Hermannová sleduje přihrávku Marie-Sáry Štochlové.

„Myslím si, že jsme v Ostravě předvedly dobrý volejbal, asi nejlepší za několik měsíců, a jak říkala Barča: Forma roste, a tak doufám, že to v Jurmale vyjde,“ prohlásila Marie-Sára Štochlová.

„Snad jsme se v Ostravě na Nations Cup nakoply,“ doufá Barbora Hermannová.