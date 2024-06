Perušič mluvil o karmě z Espinho, Hermannová uznala kvalitu soupeřek

Češky po tom, co prohrály se světovými čtyřkami Katjou Stamovou a Raisou Schoonovou z Nizozemska 0:2 (-16, -11), musely čekat, zda v jejich skupině Kanaďanky porazí Švýcarky. A povedlo se – Melissa Humanaová-Paredesová s Brandie Wilkersonovou zdolaly Švýcarky Anouk Vergéovou-Dépréovou s Joanou Mäderovou 2:0 (21, 15).

„Modlily jsme se, aby to tak dopadlo,“ usmála se Barbora Hermannová.

Na soupeře si české týmy musejí počkat.

„Uvidíme, koho nám večerní los přisoudí, ale ať už to bude kdokoliv, bude záležet na tom, jestli se nám podaří zopakovat dobré výkony ze včerejšího prvního zápasu a prvního setu proti Italům,“ řekl Ondřej Perušič. „Hlavně doufáme, že diváci dorazí v plném počtu a že jim nabídneme kvalitní výkon.“

Perušič a Schweiner hrát nemuseli, jelikož Nizozemci Leon Luini a Christiaan Varenhorst utkání s nimi skrečovali.

„Vypadá to, že jsme o míč druzí, což je spravedlivé vzhledem k tomu, že je to pro nás důležitá připomínka, že musíme hrát o každý balon a že nás ten včerejší nepříliš dobrý výkon s Italy stál prvenství ve skupině,“ řekl Perušič. „Ale je to i fér vzhledem k tomu, že v Espinhu nás Italové zachránili, že jsme o míč postoupili my ze skupiny. Je to asi určitý druh karmy za Espinho.“

Hermannová po závěrečném duelu základní části turnaje litovala ztracené první sady, v níž se s Nizozemkami dlouho držely.

„Ale ony byly bezchybné a my naopak hodně chybovaly, v tom prvním setu byly tři balony, které nám utekly,“ podotkla Barbora Hermannová. „Pak jsem si ale vybrala šedivku, co měla Maruška v prvním zápase. Takže ji máme za sebou a zítra už snad žádnou mít nebudeme.“

Marie-Sára Štochlová útočí vedle bloku Katji Stamové.

Hermannová přiznala, že v tom zápase měly na hřišti pocit, že se pořád snaží dotahovat někoho, kdo je o dobrou třídu výš než ony. „V minulém půlroce byly dvakrát nebo třikrát v semifinále turnajů. Nebyl prostor je nějak zatlačit,“ povzdechla si Barbora Hermannová.

Marie-Sára Štochlová podotkla, že play off je úplně něco jiného než zápasy ve skupině. „Ale pro nás je to úplně jiný turnaj i tím, že jsme tady měly dané tři zápasy ve skupině, takže proti tomu, co hrajeme normálně, to bylo více,“ řekla Štochlová.

„Bohužel letos máme nahráno málo oproti ostatním týmům, které sehrají tři zápasy na každém turnaji. My odehrajeme v kvalifikaci jeden maximálně dva a pak možná nějaké další, když postoupíme,“ připomněla Hermannová, že do hlavní soutěže ostravského turnaje se dostaly díky divoké kartě.