Po dvou porážkách porazily v posledním utkání základní skupiny 25:15 a 25:12 domácí dvojici Čijo Suzikiová, Jurika Sakagučiová a zajistily si postup z třetího místa.

První kolo play off čeká Hermannovou s Nausch Slukovou v sobotu a o postup do čtvrtfinále si zahrají s úřadujícími evropskými šampionkami Sanne Keizerovou a Madelein Meppelinkovou z Nizozemska, které na loňském ME vyřadily českou dvojici v semifinále.