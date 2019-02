Vše tady pro mě bylo nové, vzpomíná Podleśny na ostravské začátky

Zvětšit fotografii Kladenský Filip Habr se snaží zaútočit přes ostravský trojblok Blazej Podlesny, Oliver Sedláček a David Janků. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Tvrdý servis a jistota na nahrávce. To je polský nahrávač Błażej Podleśny, který před sezonou posílil volejbalisty Ostravy. „Náš tým byl nový, takže jsme potřebovali čas, sehrát se,“ komentoval Podleśny nynější vzestup mužstva. „Postupně jsme získávali na jistotě a do zápasů přenesli to, co jsme dřeli na trénincích.“