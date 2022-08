Překvapivé šampionky v plážovém volejbalu titul moc neslavily. Jely domů

První bod blokem si Pospíšilová připsala až ve třetí sadě, kdy zablokovala Štochlovou, čímž vybojoval mečbol. Ten sama proměnila technickým úderem křižně za síť...

A pak se radostí objala se spoluhráčkou Martinou Williams. Ve finále mistrovství republiky v Jihlavě porazily 21. tým světového žebříčku, české jedničky Barboru Hermannovou a Marii-Sáru Štochlovou 2:1 (20, -17, 11).

„Ten blok až v závěru? To byl záměr, přesně načasovaný,“ smála se Pospíšilová, která ještě minulou sezonu nahrávala extraligovým volejbalistkám TJ Ostrava.

Žádné velké oslavy nestihly. „Byly jsme úplně vyřízené,“ usmála se Pospíšilová. „K tomu jsme se každá rozjela domů.“ Pospíšilová do Brna, Williams do Prahy.

Anna Pospíšilová přiznala, že výhru nečekala. „Ale Marťa hrála s oběma holkami, takže je docela herně znala. A co jsme s nimi trénovaly, tak se nám většinou proti nim hrálo dobře.“

Ostatně Williams loni získala titul se Štochlovou... S Pospíšilovou začala trénovat letos na jaře. Pro nově vzniklý tým je nynější prvenství velkým povzbuzením.

„Je to skvělý úspěch. Martina jako zkušenější z dvojice se naučila Aničku vést po kurtu,“ uvedl někdejší reprezentant a trenér vítězek Přemysl Kubala z frýdecko-místecké beachvolejbalové akademie, která nese jeho jméno.

„Marťa mi radila hlavně v obraně,“ potvrdila Anna Pospíšilová.

Kubala upozornil, že favoritky byly pod daleko větším tlakem než Pospíšilová s Williams. „Holky neměly co ztratit a mohly jít do rizika ve všech činnostech, což se prokázalo především na servisu. Tím soupeřky zatlačily a pak ubránily, protože útočná síla Hermannové a Štochlové je velká,“ dodal Přemysl Kubala.

Titul považuje za obrovský počin i vzhledem k tomu, že vítězky na rozdíl od poražených finalistek nemají od volejbalového svazu žádnou podporu. „Přitom dříve svaz podporoval dvě nejlepší dvojice v zemi, což teď není,“ připomněl Kubala.

Mohlo by se to nyní změnit?

„To bude záležet na vedení českého beachvolejbalu,“ odpověděl Přemysl Kubala. „Když jsem působil v roli manažera reprezentace, viděl jsem, že se podpora řeší z několika úhlů pohledu. I co se týče perspektivy. Je sice fajn, že občas přijde nějaký výsledek, ale my potřebujeme tým, který se bude dlouhodobě prosazovat na mezinárodní scéně.“

Do toho by do české špičky měla přibýt i nová dvojice zkušených volejbalistek – Markéta Nausch Sluková a Helena Havelková. „Ale to je super, bude velká konkurence,“ podotkl Přemysl Kubala.

Po čtyřech měsících spolupráce s Pospíšilovou a Williams si netroufá odhadnout, zda se české šampionky mohou prosadit i ve světě. „Nechci usuzovat z jednoho turnaje,“ namítl, „ale třeba ve Vídni na turnaji národů porazily tehdejší světové jedničky, Němky Müller a Tillmann. Ukázaly, že by uspět mohly, ale tomu, aby týmy – a to myslím všeobecně – prokazovaly dlouhodobě výkonnost, musejí hodně obětovat. Kromě času stráveného na kurtech musejí upozadit i rodinné vztahy, vzdát se komfortu, což ne každý zvládne. I o tom budeme v našem týmu debatovat.“

Společnou budoucnost Pospíšilová a Williams zatím neprobíraly. Leč příští rok začne kvalifikace na olympiádu. „Vše budeme řešit, ale byla bych ráda, kdybychom pokračovaly,“ řekla Anna Pospíšilová.