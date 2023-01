Brno nebo konec? Exreprezentantka Havlíčková posílí volejbalové Šelmy

„Ještě týden zpátky jsem to měla tak na devadesát procent, že už hrát nebudu. Pak jsem si ale říkala, že bych nechtěla skončit v půlce sezony,“ říká.

Volejbalistka se zkušenostmi z Turecka, Itálie, Ázerbajdžánu a mnoha dalších zahraničních angažmá má být oporou týmu při kritických momentech. „Herně nám přinese zkušenosti navíc. Je zvyklá hrát těžké zápasy a dramatické koncovky, kde se to mele. Že bude ta, co v těchto momentech vystrčí hlavu nad hladinu a pomůže nám,“ těší se na spolupráci kouč brněnského týmu Ondřej Boula.

Havlíčková po konci v Turecku při tom uvažovala o ukončení kariéry. „Odchod z Turecka nebyl mým rozhodnutím, byť když o tom zpětně přemýšlím, tak můžu říci, že jsem za to ráda. Klub bez sdělení důvodu se rozhodl ukončit mi smlouvu. Otázka pro mě stála, jestli chci nebo nechci hrát. Když už jsem se rozhodla, že bych to ještě zkusila, tak pro mě bylo důležitější vrátit se domů, být tady ve svém prostředí a ještě si volejbal užít,“ líčí 35letá univerzálka. „Nikdo mě nepřemlouval. Bojovala jsem se svoji hlavou a kdyby mě někdo přemlouval, tak by to asi nemělo úspěch,“ míní volejbalistka.

Česká volejbalistka Aneta Havlíčková (zády) v kvalifikačním duelu o mistrovství Evropy proti Řecku.

Užívat kariéru si ale mohla v průběžně druhém Prostějově, který ji také lákal do svých řad, volnější režim brněnských Šelem ji ale přesvědčil o volbě jihomoravského klubu. „Rozhodl pocit. Bude to zajímavé, protože je to poprvé, co v Česku obléknu jiný dres, než ten Olympu Praha. Určitě hrál roli režim. Je to tu o větší domluvě, o tom si vyjít vstříc. Není mi osmnáct, potřebuji si režim dirigovat sama podle toho, jak se cítím,“ popisuje žena se schopností smečovat z 316 centimetrů.

Dvojnásobná česká mistryně z let 2005 a 2008 odešla z pražského Olympu do Nizozemska, pak si zahrála v Itálii, Ázerbajdžánu a Turecku, odkud se v roce 2020 vrátila zpět do Prahy, kde pomohla týmu získat bronzovou medaili z Českého poháru a stříbro z extraligy. Po roce a půl v Turecku se opět vrací na české palubovky, tentokrát ale poprvé do jiného než hlavního města. V letech 2005, 2012 a 2014 byla vyhlášena Volejbalistkou roku.

Do Brna přichází Havlíčková zatím do konce sezony. Kouč Boula už si ale myslí i na prodloužení. „My si slibujeme další tři,“ směje se trenér. Úvodní duel může odehrát již zítra proti městskému rivalovi z Králova Pole, jak Havlíčková tak Boula ale start v čtvrtfinálovém duelu českého poháru potvrdit nechtějí.