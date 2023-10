Máme skvěle namixovaný tým, pochvaluje si kouč volejbalových Budějovic

Jak jste spokojený s letní přípravou?

Hráli jsme asi deset utkání, ve kterých dostali šanci mladí hráči. Sice pořád čekáme na prvního univerzála, ale i díky tomu se mohl ukázat v dobrém světle Tomáš Brichta. Obecně ale spokojený jsem, tým je dobře nachystaný na start ligy.

Už se nový tým stačil dostatečně sehrát podle vašich představ?

Sice jsme se museli potýkat s řadou nepříjemných věcí, jako byla například zranění. Raději se ale zaměřuji na ty hezčí věci, takže jsme chtěli vytvořit dobrý tým s pozitivním myšlením.

Které jméno vás v týmu zatím nejvíce překvapilo?

Jsou tu tři nebo čtyři takoví hráči. Například Brazilec Eduardo Carísio, smečař Kaloyan Balabanov či univerzál Stijn van Schie. Jsou to velice dobří kluci, ale věřím, že mohou být ještě lepší, pokud na sobě budou dál pracovat. Budeme to z nich chtít dostat. Celkově si myslím, že máme skvěle namixovaný tým. Jsou tu velcí a zkušení profesionálové a k tomu máme šikovné mladé kluky. Oni teď vidí, jak se chová profesionál na tréninku, při zápase, a mohou se od nich učit.

Jste trochu nervózní před startem ligy a vaším prvním působením v Česku?

Ne, to zase ne. Pro mě je tohle naopak výborné období, protože nemám moc rád tu přípravnou část sezony. Preferuji soutěžní zápasy. Sice trénuji už asi patnáct let, takže nervózní nemám být z čeho, ale je jasné, že to bude při prvním zápase v Brně zvláštní pocit, kdy začnu poprvé koučovat český tým. Starty soutěží mám ale celkově rád. Poznáváte tým i vaše soupeře a čekáte, jaká všechna překvapení přinese nová sezona.

V Budějovicích jste už pár měsíců. Jak jste si zvykl na město?

Pocházím z Řešova, což je o něco větší město než Budějovice. I tak je to podobné. Poznávám hlavně centrum a moc se mi tu líbí. Budějovice jsou krásné město.

Už jste ochutnal i zdejší pivo?

Ale ano, už jsme si s klukama pár piv dali. Váš ležák je dobrý. I u nás v Polsku v Řešově jsou na náměstí dvě české hospody, kde je vaše pivo hodně oblíbené. Já ale spíš dávám přednost vínu. Pivo tu však máte dobré.