Návrat k volejbalu i do Ostravy. Ale hýbat jsem se nepřestala, říká Štrbová

Říká, že vůbec nemusela přemýšlet, kam by šla znovu hrát, když dostala nabídku z Ostravy. „Velkou roli sehrála osoba trenéra,“ zmínila Zdeňka Pommera. „Ale i s vedením jsme si sedli, když jsem tady hrála minule. Všechno bylo fajn.“

Do ostravského týmu přišla nahradit Sandru Skřivanovou, která se chystá na mateřské povinnosti. Nastupuje tak místo na postu smečařky, který hrávala předtím, jako univerzálka.

Profesionální sportovec se nemůže přestat hýbat, to by se rozpadl. Andrea Štrbová

„To, že jsem na jiném kůlu, je pro mě největší změna,“ připomněla, že coby smečařka hrála na levé straně hřiště, zatímco jako diagonální hráčka útočí převážně z pravé strany. „Hlavně jde o to, že si musím hlídat nějaká starší zranění, i když po té pauze je to lepší než předtím.“

Jenže univerzálka bývá v útoku nejvytíženější volejbalistkou v družstvu. „To ano, ale na druhou stranu už jenom smečuju, zatímco jako smečařka jsem musela i přihrávat a více hrát v poli,“ usmála se.

K šestkovému volejbalu se vrátila už podruhé. V roce 2020 přicházela do Ostravy po čtyřech letech, kdy se věnovala pouze beachvolejbalu. S Natálii Dubovcovou měly na dosah účast na olympijských hrách v Tokiu, jenže ty byly vinou covidové pandemie o rok odloženy a její spoluhráčka, provdaná Přidalová, otěhotněla.

Tentokrát začíná úplně znovu, jelikož v předešlých dvou letech nikde, ani na amatérské úrovni, nehrála.

„Ale samozřejmě jsem se hýbala. To nejde, aby profesionální sportovec z ničeho nic úplně skončil a přestal se hýbat, to by se rozpadl. Udržovala jsem se chozením do fitka, jezdila jsem na bruslích, chodila po horách.“

Říká, že kondici, když před sezonou naskočila do přípravy, dohánět nemusela.

A ani se nepotřebovala seznamovat s většinou spoluhráček. „S Péťou Kašpi jsme hrály,“ zmínila nahrávačku Kašparovou. „Znala jsem Petru Kojdovou i Míšu Hadáčkovou, protože česká extraliga je takový malý rybník, ale i ty mladé holky. Některé už tu byly i předtím.“

Cíl je jasný – zlatý set

Andrea Štrbová se s Ostravou vrátila i do Evropy. V kvalifikačním kole Vyzývacího poháru její tým bojuje s rumunským CSM Targoviste. Ten ve středeční odvetě hostí od 16.30.

Aby si Ostravanky udržely naději na postup, po prohře v hale soupeřek 1:3 potřebují vyhrát 3:0 nebo 3:1. Pak by o postupujících rozhodl zkrácený zlatý set do 15 bodů. „S tím do toho jdeme, ale nebude to jednoduché,“ ví Štrbová. „Soupeřky jsou zkušené.“

To ukázaly v Rumunsku, kde tři vyrovnané sady vyhrály až v jejich samém závěru. „Potřebujeme podat podobný nebo stejný výkon jako u nich. Pokud se nám to podaří, věřím, že v domácím prostředí vyrovnané koncovky vyhrajeme.“

Volejbalistky Targoviste podle Štrbové těží především z individuálních výkonů. „Jejich úspěch se odvíjí od toho, která z nich zahraje jako jednotlivkyně, zatímco my fungujeme jako tým. Pokud ještě zapracujeme na maličkostech, mohly bychom uspět.“

Vítězky souboje se v dalším kole utkají s pražským Olympem. Je i to pro Ostravanky lákadlo? „Určitě,“ smála se Štrbová.

„Hrajeme s ním v extralize i třetím kole Českého poháru, hrály bychom s ním všude... Ale je to jen teorie. Beru jeden zápas po druhém, takže teď nemá cenu řešit Olymp. Nejprve potřebujeme vyhrát, vybojovat zlatý set a urvat ho. Pak uvidíme.“

Než Štrbová do pohárového utkání naskočí, bude jako obvykle pracovat v masérně spolu se svou někdejší spoluhráčkou Kateřinou Zemanovou. Nepřemlouvá někdejší ostravskou blokařku, aby se také vrátila? „Káča začala hrát za Starou Bělou, ale možná by se v budoucnu také mohla ještě vrátit,“ smála se.