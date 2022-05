Carambulova „svíce“ na Čechy neplatila. Bylo větrno, říkal

České beachvolejbalové jedničky Adriana Carambulu a Enrika Rossiho ve skupině A turnaje světové série J&T Banka Ostrava Beach Pro porazili 2:1 a zůstávají ve hře o postup do play off.

„Dneska bylo větrno, takže jsem servis neměl úplně pod kontrolou,“ řekl Carambula.

Perušič ale upozornil, že Ital umí se svým speciálním servisem velmi dobře pracovat i ve větru. „Na to jsme si museli zvyknout, odhad na míč je takový těžší,“ podotkl Perušič. „K tomu umí měnit rytmus podání, jimž oproti standardnímu rychlejšímu zejména na základní čáře může trochu rozhodit váš příjem. Třeba timing rozběhu. Mají to i jako taktický prvek pro následnou obranu.“

Carambula svým zvláštním podáním dal jedno eso, když se míč zpoza koncové čáry snesl zpět do hřiště mezi české plážové volejbalisty.

„To si trochu vyčítám, to by se stávat nemělo,“ řekl Perušič. „Jinak jsme jeho servis odpřijímali dobře a jeho nejpopulárnější zbraň nebyla zase tak účinná.“

Carambula potvrdil, že se skyballem snaží dostat protivníky z rytmu. „Je to součást mé hry, protože je to jiné a soupeři se na to moc nepřipravují,“ uvedl.

Bylo těžké se to naučit?

„Pro mě je to naprosto přirozený pohyb,“ odpověděl. „Vím, že chci dát míč nahoru. Cítím vítr a pak nechám balon a své tělo pracovat.“

Dodal, že se snaží takto podávat i kvůli fanouškům. „Je to pro ně něco jiného, zaujme to,“ usmál se.

Perušič si během let, co se potkávají na turnajích, všimnul, že Carambula zkouší různé rotace. „A když hodně fouká, třeba zboku, tak ten servis umí opravdu vystřelit. Například v Číně, servis poslal skoro mimo anténu, míč letěl pět sedm metrů mimo hřiště, a Francouz, který přihrával, si stoupnul na lajnu. Ale balon mu najednou zahučel pod ruce na čáru,“ uvedl Perušič.

Podle něj je Carambula neskutečně technicky nadaný volejbalista. „Možná nejšikovnější, co teď na Tour je. Na tom je jeho styl hry založený...“

Čeští beachvolejbalisté se na Carambulův servis poctivě chystali. „Některé jeho podání se náš trenér pokusil simulovat na tréninku,“ řekl Perušič.

„A možná tady ještě mezi trubkami v železárnách najdete balony, jak to zkoušel,“ usmál se Schweiner. „Ale vážně, Adrian nás tím nezaskočil, hraje to dlouhodobě a my jsme naštěstí na příjmu odehráli dobrý zápas.“

Zkusili si i oni někdy skyball?

„Ano, se střídavými úspěchy,“ přiznal Perušič.

„Řekněme, že procenta naší úspěšnosti jsou poměrně nízká, co se týče aspoň trefení do areálu,“ dodal Schweiner. „David třeba ve středu, když jsme trénovali na Varenské (Beach centrum TJ Ostrava - pozn. red.) při rozcvičce málem zabil jednoho z Brazilců, který hrál úplně na jiném kurtu a ještě za plotem. Řekněme, že my bychom potřebovali asi dvorec všude okolo sebe, abychom takový servis mohli dávat dlouhodoběji.“