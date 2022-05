Je důležité mít sebevědomí, říká karlovarský blokař Zajíček

Hala míčových sportů opět praskala ve švech. Diváci si kromě špičkového volejbalu užili jedinečnou sportovní atmosféru, bylo pro ně připraveno bohaté občerstvení, pro ty nejmenší i skákací hrad a soutěžilo se také o vstupenky do areálu Aquapalace.

Obhájci titulu byli posílení výhrou 3:0 na sety ve druhém duelu v Praze. V sérii tedy zatím vždy zvítězil hostující tým. „Ve finále jsou ještě víc vidět volejbalová kvalita a psychika, je důležité mít sebevědomí a dodržovat taktické pokyny,“ vyzývá Zajíček. V sobotním duelu v Praze přišel reprezentační blokař o svého obvyklého parťáka Vojtěcha Patočku, který si poranil kotník, a tak zápas dohrál kanadský středový hráč Marc Wilson.

Mezi zápasy volejbalového finále jsou pokaždé dva dny volna. „My jsme stihli dobře zregenerovat, zajít si do bušírny (do posilovny) a s míčem jsme si lehce potykali, abychom to nezapomněli, nic konkrétního jsme nedělali,“ popsal Zajíček program Karlovarska.

Do celé série vstoupili lépe Lvi, kteří v Hale míčových sportů vyhráli v pěti setech v jedné z nejnapínavějších bitev extraligového ročníku. Hráči Karlovarska přitom vedli 1:0 a pak ještě 2:1 na sety.

„Víme, že jedna vlaštovka jaro nedělá, takže jsme to hodili za hlavu, dobře potrénovali a šli si pro srovnání. Ale ponaučením z tohoto utkání pro nás bylo, že musíme přidat ve volejbalovosti a být patřičně sebevědomí,“ dodal blokař Zajíček.