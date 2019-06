Volejbalista Bartoš posílí mistra Francie. Do Tours se vracím rád, říká

V semifinálové sérii jste s vaším Nice prohráli s Tours. To už jste věděl, že přestoupíte?

Už to bylo upečené, ale byli jsme domluvení, že se to řekne až po sezoně. Nebylo to úplně příjemné. Snažil jsem se na to nemyslet, ale v hlavě to trochu bylo. Chtěl jsem zahrát co nejlépe. Škoda prvního zápasu. Vedli jsme 2:0, ve čtvrtém setu 16:10.

Poté, co jste loni ani neprošli do play off, bylo semifinále satisfakcí?

Rozdíl mezi loňskou a letošní sezonou byl v tom, že kolektiv byl lepší. Nebyly žádné individuality, hráli jsme týmově. Semifinále byl obrovský úspěch. Celá sezona byla famózní. Doma jsme prohráli jenom dva zápasy. Škoda, že jsme v semifinále narazili na Tours. Věřím, že kdybychom šli z druhé strany, tak bychom finále udělali. Bohužel Tours bylo někde jinde.

Jak vzali v Nice váš přestup?

Dostal jsme nabídku, ale už v půlce sezony jsem se rozhodl, že odejdu. Věděl jsem, že hlavní osa týmu nezůstane. Nabídek pár bylo, ale Tours nakonec zvítězilo. Budu bydlet ve stejném bytě jako předtím. To je také příjemné.

V Nice jste hrál pravidelně. V Tours ale bude těžší se prosadit, že?

Dobře si uvědomuju, že v takových top klubech mi místo nikdo nezaručí. Ale mám velice dobrý pocit z rozhovoru s trenérem, se kterým jsem v Tours ještě hrál. Hubert Henno je francouzská volejbalová legenda. Nahlodal mě. Těším se. Spolu se mnou se vrací i někteří bývalí spoluhráči z Tours – Američan McDonnell, Srb Čupković.

Jak velkou roli ve vašem příchodu hrál právě nový kouč Henno?

Kontaktovali mě už dříve, jenže jsem byl rozhodnutý, že tam nepůjdu. Chtěl jsem do klubu, kde bych měl větší šanci hrát. Něco podobného jako v Nice, kde jsou dva smečaři. Ale pak mi Henno nastínil svoji vizi, všechno mi řekl na rovinu, takže jsem změnil názor a rozhodl jsem se, že se o místo v Tours poperu. Pokud udržím formu z poslední sezony, tak věřím, že budu hrát.

Jak moc se změnilo Tours za tři roky, co jste odešel?

Znám lidi okolo, ale také je tam spousta lidí nových. Nový je prezident klubu. Hráči v Tours se točí. Kdyby se nevrátili McDonnell a Čupković, nebyl by tam nikdo, s kým jsem hrál.

S vámi přichází do Tours Matyáš Démar. Jste rád, že budete mít v týmu krajana?

Je vždycky fajn být v zahraničním mužstvu s Čechem. Sezona bývá dlouhá a je bezvadné si promluvit s někým v rodném jazyce. Za to jsem rád. Mentalita cizinců je jiná, takže je příjemné mít vedle sebe někoho, kdo je na stejné vlně.

Teď méně příjemná věc. S reprezentací nezopakujete loňské Final 4 Evropské ligy. Proč to neklaplo?

Mrzí to hodně, protože letos jsme hráli dobře. Kolektiv byl suprový. Všechno bohužel rozhodl první zápas v Bělorusku. První tři týmy ve skupině skončily s bilancí čtyř vítězství a dvou porážek. Byla to velká škoda.

Opravdu to bylo jen o tom jednom utkání?

Nemůžu říct, že to byl jen první zápas, ale z mého pohledu jsme tam ztratili body, které jsme pak nedohnali. V Bělorusku jsme mohli vyhrát. První set jsme začali dobře. Pak jsme to trochu prokoučovali.

I když jste nepostoupili, jsou výkony povzbuzením před zářijovým mistrovstvím Evropy?

Určitě. Kolektiv v Evropské lize byl dobrý, i když nominace na šampionát se asi trochu obmění. Ale je to dobrý základ před Evropou.

Euro je velké lákadlo. Vnímáte, že vaše pozice v národním týmu je silnější než loni?

Těžko říct. V Evropské lize chybělo pár hráčů, pozice se budou určitě měnit. Na druhou stranu si myslím, že jsem ukázal trenérům, že se mnou můžou počítat. O nominaci vždycky rád zabojuju. Všechno je otevřené.

Euro se hraje ve čtyřech zemích, Češi byli nalosovaní do skupiny v Nizozemí. Vy jste si asi přál Francii, kde jste doma, že?

Kdyby to vyšlo, motivace by byla ještě větší. Ale nedá se, je to los, náhoda.

Co říkáte na složení české skupiny a šance na postup do osmifinále?

Týmy se hrozně vyrovnávají. Stejně jako v Evropské lize se utkáme s Ukrajinou, které chybělo pár hráčů. Budou velice kvalitní. Máme Černou Horu, která jde za poslední roky hodně nahoru. Znám pár kluků, s kterými jsem hrál. Působí v Evropě. Poláci jsou mistři světa, Nizozemí bude hrát doma. Na Euru nebude žádný lehký zápas. Rozhodne momentální forma a připravenost.