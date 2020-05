Sezona bez titulu. Bartoš ale ve Francii zůstává: Je to jistota

„Je to škoda, ale počítal jsem, že to tak dopadne,“ říká Bartoš, který mezitím ohlásil v rámci francouzské ligy přestup do Nantes.

Zklamání, že jste dobře rozjetou sezonu nemohli dovést do úspěšného konce, je už pryč?

Mužstvo jsme na titul měli. Když jsme hráli dobře, tak jsme i v Lize mistrů poráželi silné soupeře. Ale když jsem viděl, jak se to rozjelo v Itálii, nevěřil jsem, že se liga znovu rozběhne. To by byla blbost. Akorát jsem nechápal, proč rozhodnutí o ukončení sezony tak protahovali. Asi čekali, co udělají v Itálii. Sezonu ve Francii ukončili den po nich.

Byl problém se dostat z Francie domů?

Psal jsem si s českým konzulátem v Paříži. Dali mi rady, abych mohl přejet hranice. Od klubu jsem dostal papír, že jsem tam měl práci, která mi skončila, a že jenom projíždím přes Německo do Česka. Na francouzsko-německých hranicích mi to hodně pomohlo. Francouze do Německa vůbec nepouštěli, protože si jezdili za hranice nakupovat.

Dva měsíce nehrajete. Jak se vás to dotklo finančně?

Nijak výrazně, protože ve Francii jsou mzdy sportovců kryté státem. Kluby nás daly na úřad práce. Něco dostáváme od státu, zbytek doplácí klub. Ve Francii problém s penězi není.

Do Tours jste se vrátil po třech letech. Jak se klub za tu dobu změnil?

Hlavně prezident. Věděl, jak vyvinout tlak na hráče. (hořký úsměv) Co tenhle pán předváděl, jsem nezažil. Myslel si, že ví všechno nejlépe. Před zápasem klidně přišel do kabiny a za zády trenéra radil hráčům, jak mají hrát.

Mužstvo převzal váš bývalý spoluhráč Hubert Henno. On bývalé libero, vy přihrávající smečař. Měl pro vás proto větší pochopení?

Na příjmu jsme dost pracovali. Hodně jsem se od něho naučil, ať už spoluhráče, nebo trenéra. Má dobrý pohled na volejbal, hrál s opravdu velkými hráči. Třeba letos jsme hodně pracovali na mém servisu. Věci, které mi říkal, začaly fungovat. Neměl jsem důvod mu nevěřit. Udělal jsem na podání pokrok a musím mu poděkovat. Je vidět, že to byl zkušený a hlavně chytrý hráč. Dokázal nejen trénovat, ale přijímat i poznatky od výborných trenérů.

Vaše pozice v mužstvu byla pevnější než při prvním angažmá, kdy jste byl střídajícím hráčem, že?

Na začátku jsem měl trochu štěstí, protože se zranil Čupkovič, kterého koupili jako prvního smečaře. V úvodu jsem odehrál všechno, i když se nám moc nedařilo. Pak si to sedlo, a i když se Čupkovič vrátil, dostával jsem pořád důvěru. Neodehrál jsem jeden dva zápasy. V tomhle ohledu nemůžu být spokojenější.

V lize jste byl jeden z nejvytěžovanějších hráčů na příjmu. Jak se s tím srovnal?

Hrál jsem do kříže s Nathanem Wounembainou (kamerunský reprezentační smečař - pozn. autora), který je jedním z nejlepších přihrávačů v lize. Na toho nikdo podávat nebude, stejně jako na naše libero, které je dvojkou ve francouzském nároďáku. Měl jsem hodně balonů, ale tak to bylo v Tours už poprvé.

V Lize mistrů jste skončili ve skupině druzí a nepostoupili. Bylo to zklamání?

Naše skupina patřila k nejtěžším. Měli jsme Perugii, italská špička. Varšavu, druhý tým polské ligy. A Benfica Lisabon jako outsider skupiny měla tým nabitý reprezentanty z Brazílie, Portugalska. Povedlo se nám vybojovat druhé místo a postup nám utekl o fous. Mrzet nás může jenom první zápas ve Varšavě, kde jsme zahráli opravdu špatně. S Ligou mistrů panovala spokojenost. Asi jsme nemohli uhrát více.

Ligu mistrů bude hrát Tours i v příští sezoně. Ale už bez vás. Proč jste přestoupil do Nantes?

Na stole jsem měl více nabídek, i z Tours. Trenér Henno se mnou hodně komunikoval, chtěl mě, ale od vedení jsem takový zájem nevnímal. Podmínky se mi nelíbily. Naopak Nantes mi dalo, co jsem chtěl. Měli obrovský zájem. Podmínky jsou skvělé. Navíc mají do příští sezony velké ambice, skládají kvalitní tým. Každý rok jsou v play off. Podepsal jsem smlouvu na dva roky a můžu být ve větším klidu.

Po Tours a Nice bude Nantes váš třetí klub ve Francii. Tamní soutěž vám sedla?

Pravda je, že jsem chtěl chvíli počkat a zkusit jinou ligu. Sezona se mi docela povedla, zvažoval jsem Turecko. Ale když jsem viděl, jak se rozjíždí koronavirus, jak padají týmy v Itálii, Německu, v Polsku, tak jsem chtěl mít co nejdříve jistotu. Ve Francii jsou týmy kryté státem, tak se realizují zajímavé transfery. Liga půjde obrovsky nahoru.

Počítají s vámi v Nantes na post prvního nahrávače?

To vám nikdo nikde nezaručí. Ale trenér mi řekl, že mě kupují, abych hrál.

Nemáte obavy, jestli se sezona vůbec rozjede?

Nad tímhle nepřemýšlím. Chystám se, že v srpnu začnu přípravu. Tohle stejně neovlivním.

Mezidobí mezi koncem a startem ligové sezony vyplňují reprezentační akce. Co letos?

Máme mít nějaký sraz, ale neví se, kdy se začne. Bavili jsme se, že by to mohlo být začátkem června. Máme nového trenéra (Jiří Novák - pozn. autora). Měl by proběhnout měsíční blok, na kterém se budeme seznamovat. Je to dobrá volba. Příští rok je Euro v Česku a je potřeba, aby trenér poznal hráče a my do sebe dostali systém, který chceme hrát. Přestávka aspoň nebude dlouhá.

Vaše pozice v reprezentaci nebyla v předchozích letech pevná. Berete změnu trenéra jako novou šanci?

Poslední roky nebyly podle mých představ. Ale nemám důvod odmítnout nároďák. Vždycky jsem rád reprezentoval.