Kvíz:

Velký test vědomostí o basketbalu: znáte globální fenomén?

29. srpna 2025

Basketbal. To je jeden z celosvětově nejsledovanějších a nejvýdělečnějších sportů. Vyznáte se v historii i pravidlech? A jak dobře znáte nejvýznamnější basketbalové osobnosti? Otestujte si znalosti ve velkém kvízu iDNES.cz.

Otázka 1/50

Co je to dunk?

