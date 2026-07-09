9. července 2026
Kvíz: Velký test Tour de France. Jak znáte nejslavnější cyklistický závod?
Cyklistický svátek jménem Tour de France je v plném proudu. Jak znáte jeho historii, současnost, slavné kopce či stopu, kterou na něm zanechali čeští zástupci? Otestujte své znalosti. Schválně, vybojujete žlutý trikot?
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