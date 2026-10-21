Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Olympijská vítězka Maděrová se projela na oblíbeném ledovci. Zamrzelo ji, že ubyl

Autor:
  13:30
Zuzana Maděrová

Zuzana Maděrová | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Zuzana Maděrová
Zuzana Maděrová
Zuzana Maděrová
Zuzana Maděrová
10 fotografií
Olympijská vítězka Zuzana Maděrová se připravuje na rozjezd nové sezony. Ještě před tím se však vrátila na místo, které si oblíbila už jako malá holka. Všimla si však i smutné změny.

Česká snowboardistka zveřejnila na sociálních sítích video, na kterém sjíždí ledovec Kaunertal v rakouském Tyrolsku. Ten označila za svůj „nejoblíbenější ledovec“. „Poprvé jsem tady byla, když mi bylo 9. A to už je nějaká ta doba,“ napsala třiadvacetiletá reprezentantka.

Radostné záběry však mají i smutný podtext. Jeden z fanoušků se Maděrové v komentářích zeptal, zda si všimla, jak výrazně ledovec v důsledku klimatických změn ustoupil. „Bohužel jo a zmizel hodně,“ odpověděla snowboardistka.

Maděrová má za sebou životní sezonu. Na olympijských hrách v Itálii vybojovala zlato v paralelním obřím slalomu, pětkrát vystoupala na stupně vítězů ve Světovém poháru a získala ocenění Král bílé stopy. Nyní ji čekají další sportovní výzvy. Kromě závodů Světového poháru se v březnu představí na mistrovství světa v Rakousku, kde bude usilovat o svou první medaili ze světového šampionátu.

Výrazná proměna. Biatlonistka Voborníková se pochlubila novým účesem
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Cîrsteaová vs. BejlekTenis - Osmifinále - 21. 10. 2026:Cîrsteaová vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
Živě6:6
  • 2.00
  • -
  • 1.81
Chomutov vs. JihlavaHokej - 17. kolo - 21. 10. 2026:Chomutov vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
21. 10. 17:30
  • 3.47
  • 4.30
  • 1.80
Třebíč vs. PřerovHokej - 17. kolo - 21. 10. 2026:Třebíč vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
21. 10. 17:30
  • 1.45
  • 4.81
  • 5.53
Havířov vs. SokolovHokej - 17. kolo - 21. 10. 2026:Havířov vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
21. 10. 17:30
  • 1.85
  • 4.31
  • 3.30
Zlín vs. SlaviaHokej - 17. kolo - 21. 10. 2026:Zlín vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
21. 10. 17:30
  • 2.15
  • 4.19
  • 2.68
AZS Lublin vs. ZVVZ USK PrahaBasketbal - 2. kolo - 21. 10. 2026:AZS Lublin vs. ZVVZ USK Praha //www.idnes.cz/sport
21. 10. 18:00
  • 6.84
  • 22.70
  • 1.10
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých fotbalistů podle fotky?

Tomáš Rosický jde do souboje s Reném Bolfem.

Někteří zářili v národním týmu, na některé v zahraničí stále vzpomínají. Poznáte výběr padesáti známých českých fotbalistů pouze na základě fotografie? Otestujte své znalosti!

Do výstřihu nekoukat 2. Ústí ve světě boduje trenérovým „bojem o život“

Rozhovor ústeckého trenéra Davida Oulehly a moderátorky klubu Sabiny Jakšové,...

Dekolt ústecké fotbalové moderátorky a odvrácený pohled respondenta, díl druhý. Virtuální svět znovu dobývá rozhovor z dílny českého druholigového Viagemu, Sabina Jakšová ho vedla s trenérem Davidem...

Ústí: za vytetované logo doživotní permanentka. Kérku mají i moderátorky

VIagem Ústí nad Labem - Opava, druhá fotbalová liga. Během zápasu si mohli...

Vytetuj si naše logo, dostaneš doživotní permanentku! Další bláznivý nápad vytáhl ze šuplíku ústecký fotbalový Viagem. A při posledním druholigovém zápase s Opavou si diamant, čili nový znak klubu,...

Neomluvitelné. Slávisté pro Chorého nemají pochopení, na Ligu mistrů neletí

Tomáš Chorý ze Slavie opouští po červené kartě hřiště v zápase s Hradcem...

Přitiskl si ruku na obličej, z něhož koukalo nevhodné gesto. Za nenápadný prostředníček, který směřoval k sudímu Janu Všetečkovi, dostal slávistický fotbalista Tomáš Chorý červenou kartu. Čtvrtou za...

Ondra pokořil Exodii za čtyři dny, nejtěžší boulder světa má od něj novou známku

Český lezec Adam Ondra zdolává dosud nejtěžší boulder světa Exodia 9A+. Jeho...

Na skále řešil tlak, jaký zažívá na mistrovství světa či olympiádě. Adam Ondra v pátek jako druhý člověk na světě zdolal italskou Exodii, kterou její autor Elias Iagnemma loni označil jako první...

Kvaracchelija z PSG si přetrhl vaz v kolenu a musí na operaci. Zřejmě má po sezoně

Nuceně střídal po hodině hry také útočník PSG Chviča Kvaracchelija.

Vlétl do souboje s mladičkým Španělem Xavim Espartem a překvapivě z něj odpadl. Když se pak na trávníku svíjel v bolestech, nemohl došlápnout na pravou nohu a odejít musel s pomocí dvou členů...

21. října 2026  13:38

Olympijská vítězka Maděrová se projela na oblíbeném ledovci. Zamrzelo ji, že ubyl

Zuzana Maděrová

Olympijská vítězka Zuzana Maděrová se připravuje na rozjezd nové sezony. Ještě před tím se však vrátila na místo, které si oblíbila už jako malá holka. Všimla si však i smutné změny.

21. října 2026  13:30

Slavia vyřadila Chorého z kádru. Přijde o jeden měsíční plat, v zimě může odejít

Tomáš Chorý ze Slavie se diví v zápase s Hradcem Králové.

Jde o očekávaný krok. Fotbalová Slavia do konce podzimu vyřadila z kádru Tomáše Chorého, jenž byl o víkendu vyloučen poté, co sudímu Všetečkovi ukázal prostředníček. Vytáhlý útočník zároveň přijde o...

21. října 2026  13:20

Jsi připravený jít na frontu? Hokejista prchl z Ruska, kvůli válce měl panické záchvaty

Americký útočník Kevin Hayes v dresu Kazaně.

Po konci v NHL si chtěl protáhnout kariéru. Zažít na jejím sklonku ještě jednu novou zkušenost, poprvé si zahrát mimo zámoří. Podepsal v KHL, v ruské Kazani ale Kevin Hayes vydržel jen pět zápasů....

21. října 2026  12:40

Valentová jízdu v Ósace nezopakuje, Bouzková podruhé uspěla v Ning-po

Tereza Valentová hraje bekhend na turnaji v Torontu.

Marie Bouzková porazila po obratu v úvodním setu zápasu 2. kola turnaje v Ning-po 7:5, 6:2 Rusku Anastasii Zacharovovou. Ve čtvrtfinále může hrát se Sárou Bejlek, pokud druhá Češka porazí Rumunku...

21. října 2026  8:54,  aktualizováno  12:34

Kouč, sudí i masér. Jak pan Kopsiva z Prahy dobyl Řecko a na hráče lil vodu s vápnem

Premium
Trenér Jan Kopřiva (v bílé košili s bekovkou) během angažmá v Pyrgu.

Rodák z Libně. Sparťanský brankář. Trénovat se učil v Barceloně. Koučoval řeckou reprezentaci, z Olympiakosu udělal neporazitelný tým, a když se místo fotbalu válčilo, bojoval v americké armádě.

21. října 2026

Výrazná proměna. Biatlonistka Voborníková se pochlubila novým účesem

Biatlonistka Tereza Voborníková si pořídila nový účes

Biatlonistka Tereza Voborníková se rozhodla pro změnu vzhledu. V úterý vyrazila ke kadeřníkovi, odkud odcházela s výrazně světlejší barvou vlasů. Novým účesem se pochlubila i fanouškům na sociálních...

21. října 2026  11:25

Do Jablonce už jako ženáč? Kouč Brightonu se měl tajně oženit s německou herečkou

Trenér Brightonu Fabian Hürzeler s partnerkou Annou Karolin Bergerovou.

Fotbalisty Jablonce čeká ve čtvrtek utkání Konferenční ligy proti Brightonu. Trenér hostů Fabian Hürzeler přitom do Česka zřejmě přijíždí jako čerstvý ženáč. Třiatřicetiletý kouč se měl tajně oženit...

21. října 2026  11:06

Olympiakos – Sparta v TV: Kde sledovat Evropskou ligu, kurzy

Fotbalisté Sparty před utkáním druhého kola Evropské ligy.

Fotbalisté Sparty se ve třetím kole ligové fáze Evropské ligy představí na hřišti řeckého Olympiakosu Pireus. Pražany čeká náročný souboj s favorizovaným soupeřem, který se může opřít o výbornou...

21. října 2026  10:55

Fanoušci Slovanu se v Římě poprali s těžkooděnci. Jednomu dokonce vzali štít

Fanoušci Slovanu Bratislava v konfliktu s pořadateli a těžkooděnci během utkání...

V tabulce zůstávají bez bodu, na posledním místě a s nejhorším skóre ze všech týmů. Po porážce v Římě (0:4) však fotbalový Slovan Bratislava neřeší jen nepovedený výkon na hřišti, nýbrž i chování...

21. října 2026  10:51

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rusko slaví. Celá země stála za mnou, prohlásila „neutrální“ mistryně Evropy

Elisabet Abraamjanová s trofejí pro mistryni Evropy ve stolním tenise

Při závěrečném ceremoniálu za ní nesvítila žádná vlajka, nehrála jí hymna, na dresu měla napsané pouze své jméno. Stolní tenistka Elisabet Abraamjanová minulý týden na mistrovství Evropy v Lublani,...

21. října 2026

Slavia v Lize mistrů 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Kapitán Slavie Lukáš Provod v obležení hráčů Arsenalu.

Fotbalisté Slavie podruhé za sebou bojují v Lize mistrů. Na úvod ve strhujícím utkání nestačili v Edenu na Lens 2:3 a bod nezískali ani v Baku, kde podlehli Sabahu 0:2. Naposledy remizovali 2:2 na...

21. října 2026  9:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×