Česká snowboardistka zveřejnila na sociálních sítích video, na kterém sjíždí ledovec Kaunertal v rakouském Tyrolsku. Ten označila za svůj „nejoblíbenější ledovec“. „Poprvé jsem tady byla, když mi bylo 9. A to už je nějaká ta doba,“ napsala třiadvacetiletá reprezentantka.
Radostné záběry však mají i smutný podtext. Jeden z fanoušků se Maděrové v komentářích zeptal, zda si všimla, jak výrazně ledovec v důsledku klimatických změn ustoupil. „Bohužel jo a zmizel hodně,“ odpověděla snowboardistka.
Maděrová má za sebou životní sezonu. Na olympijských hrách v Itálii vybojovala zlato v paralelním obřím slalomu, pětkrát vystoupala na stupně vítězů ve Světovém poháru a získala ocenění Král bílé stopy. Nyní ji čekají další sportovní výzvy. Kromě závodů Světového poháru se v březnu představí na mistrovství světa v Rakousku, kde bude usilovat o svou první medaili ze světového šampionátu.
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