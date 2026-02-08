Je to tam! Jméno zlaté Maděrové skandoval v cíli i prezident Pavel

Autor:
  16:18
První české zlato na letošních olympijských hrách vybojovala snowboardistka Zuzana Maděrová. Přímo pod svahem v Livignu u toho nechyběl ani prezident Petr Pavel. Spolu s manželkou Evou sledoval finálové jízdy paralelního obřího slalomu a po dojezdu patřil k prvním gratulantům.
Prezident Petr Pavel v Livignu sledoval finálové jízdy paralelního obřího...

Prezident Petr Pavel v Livignu sledoval finálové jízdy paralelního obřího slalomu. | foto: ČTK / AP / Gregory BullČTK

Zlatá olympijská medailistka Zuzana Maděrová zdraví publikum, v němž je i český...
I český prezident Petr Pavel dorazil do Livigna, aby podpořil snowboardistky...
Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.
Zuzana Maděrová a její oslavný skok na stupních vítězů po zisku zlaté medaile.
41 fotografií

Prezident s první dámou v cíli skandovali jméno nové olympijské vítězky a společně s ostatními českými fanoušky slavili medailový úspěch. Tyto momenty se rychle objevily i na sociálních sítích.

olympijskytym

Takovouhle podporu měla @zuzmaderova v Livignu.

8. února 2026 v 14:59, příspěvek archivován: 8. února 2026 v 15:50
oblíbit odpovědět uložit

Dvaadvacetiletá Maděrová zvládla závod na výbornou. Po druhém místě v kvalifikaci a suverénních vyřazovacích jízdách vybojovala první českou medaili z her v Miláně a Cortině. Ester Ledecká sice kvalifikaci ovládla, její cestu za zlatým hattrickem ale ve čtvrtfinále ukončila rakouská soupeřka Sabine Payerová.

Prezident Pavel byl mezi prvními, kdo Maděrové gratulovali. „Je to tam! Zlatá Zuzana Maděrová v Livignu. Velká gratulace a hluboký respekt. Díky za skvělou reprezentaci České republiky. Bylo mi ctí být u toho,“ uvedl po závodě na svých sociálních sítích.

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Gratulaci čerstvé olympijské vítězce poslal také premiér Andrej Babiš. Na síti X napsal: „ZLATO!!! Obrovská gratulace Zuzaně Maděrové! První česká medaile a hned ta nejcennější! Jsme na vás pyšní.“

Do Livigna se Pavlovi přesunuli z Milána, kde prezident absolvoval nabitý olympijský program. Prezidentský pár byl u zahajovacího ceremoniálu, podpořil české hokejistky, zúčastnil se otevření Českého i Slovenského olympijského domu a navštívil také sportovce v olympijské vesnici.

Vstoupit do diskuse (80 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Bohemians vs. PardubiceFotbal - 21. kolo - 8. 2. 2026:Bohemians vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 130.00
  • 25.00
  • 1.01
Zlín vs. SpartaFotbal - 21. kolo - 8. 2. 2026:Zlín vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
Živě0:3
  • 800.00
  • 800.00
  • -
Kolín nad Rýnem vs. RB LipskoFotbal - 21. kolo - 8. 2. 2026:Kolín nad Rýnem vs. RB Lipsko //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 50.00
  • 7.20
  • 1.10
Kolín vs. LitoměřiceHokej - 46. kolo - 8. 2. 2026:Kolín vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
Živě3:2
  • 1.35
  • 4.40
  • 8.00
Poruba 2011 vs. ZlínHokej - 46. kolo - 8. 2. 2026:Poruba 2011 vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 2.60
  • 2.60
  • 3.20
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová se při olympijském sjezdu zranila

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Serena Williamsová prošla výraznou proměnou. Po pauze ukázala novou postavu

Serena Williamsová na nových snímcích ze sociálních sítí. Bývalá tenisová...

Ještě před několika měsíci čelila Serena Williamsová kritickým reakcím poté, co přiznala, že se při hubnutí neobešla bez pomoci léku Zepbound. Ten funguje na podobném principu jako známý Ozempic....

ONLINE: Zlín - Sparta 0:3, závěr v režii hostů, po parádní akci pálí Haraslín

Sledujeme online
Sparťanský křídelník John Mercado se snaží dostat přes zlínského Michala Fukalu.

Sparťanští fotbalisté chtějí stáhnout náskok vedoucí Slavie opět na pět bodů. V rámci 21. kola Chance Ligy hrají se Zlínem, zápas má výkop v 15.30 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

8. února 2026  14:34,  aktualizováno  17:16

To byly mety! Manuel si opět zlepšila osobní rekord, v Metách doběhla třetí

KONCENTRACE. Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel před semifinále halového ME v...

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel doběhla třetí na mítinku World Indoor Tour v Metách a časem 51,03 sekundy si vylepšila halový osobní rekord. Své pět dní staré maximum z Czech Indoor Gala v...

8. února 2026  17:08

Nouza a Rikl odvrátili mečbol. Češi v Davis Cupu porazili Švédy a vyzvou Američany

Petr Nouza (vpravo) a Patrik Rikl slaví zisk rozhodujícího bodu v daviscupovém...

Čeští tenisté prolétli prvním kolem kvalifikace Davis Cupu, v Jihlavě zdolali Švédy 3:1. Rozhodující bod jim zařídili debutanti Petr Nouza a Patrik Rikl, kteří v Horácké aréně udolali pár Erik...

8. února 2026  17:07

ONLINE: Bohemians - Pardubice 0:2, hosté v deseti zvyšují náskok, jásá Tanko

Sledujeme online
Pardubický obránce Simon Bammens se snaží zastavit útočnou akci Bohemians.

Oba týmy na úvod jara remizovaly a aktuálně je v tabulce dělí dva body. Fotbalisté Bohemians se pokusí výhrou ve vzájemném utkání dostat před Pardubice. Zápas 21. kola Chance Ligy má výkop v 15.30 a...

8. února 2026,  aktualizováno  17:04

ONLINE: Crystal Palace uspěl na Brightonu, chystá se šlágr Liverpoolu se City

Sledujeme online
Křídelník Crystal Palace Ismaila Sarr (vlevo) slaví gól do sítě Brightonu.

Šlágrem nedělního programu 25. kola anglické fotbalové ligy je utkání mezi Liverpoolem a Manchesterem City. Výkop má v 17.30 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži. Ještě předtím Crystal...

8. února 2026  14:50,  aktualizováno  17:01

2. den ZOH ONLINE: Šokující zlato Maděrové, v akci je rychlobruslař Jílek

Sledujeme online
Snowboardistka Zuzana Maděrová (uprostřed) se zakusuje do zlaté medaile.

Druhý den programu zimních olympijských her v Miláně a Cortině přinesl české výpravě první medaili, a hned zlatou! Snowboardistka Zuzana Maděrová zastoupila výpadek Ester Ledecké a senzačně vyhrála...

8. února 2026  15:35,  aktualizováno  16:39

Je to tam! Jméno zlaté Maděrové skandoval v cíli i prezident Pavel

Prezident Petr Pavel v Livignu sledoval finálové jízdy paralelního obřího...

První české zlato na letošních olympijských hrách vybojovala snowboardistka Zuzana Maděrová. Přímo pod svahem v Livignu u toho nechyběl ani prezident Petr Pavel. Spolu s manželkou Evou sledoval...

8. února 2026  16:18

Rychlobruslení ONLINE: Jílek debutuje na ZOH, na pětce ale patří mezi favority

Sledujeme online
Metoděj Jílek při tréninku na olympijských hrách.

Rychlobruslař Metoděj Jílek nastupuje ke svému prvnímu olympijskému závodu v životě, a to hned v roli jednoho z favoritů. Na ledovém oválu v Miláně se jede závod na 5000 metrů a devatenáctiletý český...

8. února 2026  13:41,  aktualizováno  16:08

Davidová musela na trestné kolo a štafetu finišovala jedenáctá. Zlato má Francie

Tereza Voborníková se chystá ke střelbě ve smíšené biatlonové štafetě.

Pro první biatlonové zlato na olympijských hrách si dojela Francie, která v italském středisku Anterselva opanovala smíšenou štafetu. Stříbro získala domácí čtveřice, bronz připadl i přes jedno...

8. února 2026  14:05,  aktualizováno  15:50

Markéta Davidová na ZOH 2026: program a výsledky v Anterselvě

Markéta Davidová na trati sprintu v Oberhofu.

Jednou z výrazných osobností české reprezentace na zimních olympijských hrách v Itálii bude Markéta Davidová. V našem textu najdete její stručnou vizitku i program závodů, do nichž by měla v...

3. února 2026,  aktualizováno  8. 2. 15:43

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková už je na zimní olympiádu připravená. Právě...

Zimní olympiáda v roce 2026 už má za sebou první soutěže a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni...

8. února 2026  14:53,  aktualizováno  15:34

Hradec Kr. - Dukla 3:0, jasná záležitost, dva góly dal Darida. Hosté zůstávají poslední

Radost fotbalistů Hradce Králové z gólu proti Dukle. Trefil se kapitán Vladimír...

Pohodlnou výhru 3:0 si ve 21. kole Chance Ligy připsali fotbalisté Hradce Králové. Duklu doma porazili hlavně díky kapitánovi Daridovi, který se v první půli prosadil dvakrát během tří minut. Po...

8. února 2026  12:45,  aktualizováno  15:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.