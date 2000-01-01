náhledy
Snowboardistka Zuzana Maděrová prožívá ve dvaadvaceti letech mimořádnou sezonu. Na olympijských hrách vybojovala senzační zlato a na kontě má i několik pódiových umístění ve Světovém poháru. Už tuto sobotu se navíc představí českým fanouškům během závodu elitního seriálu ve Špindlerově Mlýně. Jaká byla cesta liberecké rodačky od školních let až k tomu, že o víkendu nastoupí před domácími diváky jako olympijská vítězka?
Autor: ČTK
Zuzana Maděrová se sportu naplno věnovala od dětství, kvůli tréninkům měla na základní škole Doctrina individuální studijní plán. Logo školy si dokonce nalepila na snowboard. Po letech jí věnovala diplom s poděkováním za podporu a roky strávené ve školních lavicích.
Autor: Doctrina Liberec
V roce 2018 závodila na Olympiádě dětí a mládeže. Mezi staršími dívkami vybojovala Maděrová (na fotce uprostřed) stříbro v paralelním obřím slalomu a zlato ve snowboardcrossu.
Autor: Liberecký kraj
Na trati Světového poháru ve snowboardingu se poprvé představila na začátku roku 2020. Tehdy jí bylo teprve šestnáct let.
Autor: Mauro Dalla Pozza / Shutterstock Editorial, Profimedia.cz
Už o dva roky později Maděrová startovala na svých prvních olympijských hrách. V Pekingu se však z kvalifikace do vyřazovacích jízd neprobojovala a skončila na třiadvacátém místě.
Autor: AP
První olympijský výsledek ji však od další práce nijak neodradil a v následujícím roce vybojovala bronz na juniorském mistrovství světa v paralelním slalomu v bulharském Bansku.
Autor: GIAN EHRENZELLER / EPA, Profimedia.cz
A o rok později přišel úspěch i na té nejvyšší úrovni. V lednu 2024 se Maděrová po dvou čtvrtých místech poprvé v kariéře prosadila na stupně vítězek ve Světovém poháru, když si v rakouském Simonhöhe dojela pro stříbro.
Autor: AP / Kunihiko Miura, ČTK
Pak ji však přibrzdily nečekané zdravotní potíže. Poškozená chrupavka, ulomený kousek kosti v kyčli a natržený kosterní sval znamenaly pro rodačku z Liberce operaci a několik měsíců bez snowboardového prkna.
Autor: Instagram @zuzmaderova
Přesto se však Maděrová dokázala vrátit do skvělé formy a přibližně tři čtvrtě roku po operaci ovládla závod Evropského poháru v Bansku.
Autor: Instagram @zuzmaderova
Jen o týden později slavila vítězství také v závodě Evropského poháru v Simonhöhe.
Autor: Instagram @zuzmaderova
V březnu 2025 se pak vrátila i na stupně vítězek ve Světovém poháru. V německém Winterbergu vyhrála malé finále a dojela si pro bronz.
Autor: DPA / Fabian Strauch, ČTK
V září 2025 oslavila Zuzana Maděrová dvaadvacáté narozeniny. Začal rok, který měl její dosavadní život obrátit naruby.
Autor: Instagram @zuzmaderova
V prvních třech závodech sezony se vždy probojovala mezi čtveřici nejlepších. Až ve třetím startu ale dokázala výsledek proměnit v medaili a po dvou čtvrtých místech slavila v Cortině d’Ampezzo bronz.
Autor: AP / Kunihiko Miura, ČTK
O týden později ve švýcarském Davosu ovládla kvalifikaci i většinu vyřazovacích jízd. První vítězství ve Světovém poháru jí ale jen o pár milimetrů uniklo.
Autor: AP
V lednu letošního roku se český alpský snowboarding poprvé v historii dočkal dvojího zastoupení na pódiu. V Simonhöhe v závodě, který vyhrála Ester Ledecká, brala Maděrová bronz.
Autor: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia.cz
To nejlepší ale na mladou závodnici teprve čekalo. Při svém druhém startu pod pěti kruhy si na hrách v Miláně a Cortině dojela Zuzana Maděrová pro největší vítězství kariéry a olympijské zlato.
Autor: Reuters
Po dvou zlatech Ledecké tak pro Českou republiku zajistila třetí vítězství v paralelním obřím slalomu v řadě.
Autor: Reuters
Zlatá Maděrová si po návratu do Česka užila slavnostní přivítání od fanoušků, mimo jiné i na českobudějovickém Olympijském festivalu.
Autor: ČTK
Mnohým neuniklo, že Maděrovou během olympiády i po návratu domů provázely speciální olympijské nehty. Do prvních poolympijských závodů je pak vyměnila za takzvanou „zlatou edici“.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
V následujícím závodě v polské Krynici se znovu probojovala až do velkého finále, kde nestačila jen na průběžně vedoucí ženu Světového poháru Tsubaki Mikiovou. O den později skončila po pádu v kvalifikaci na devatenáctém místě.
Autor: Profimedia.cz
Už v sobotu 7. března se však úřadující olympijská šampionka Zuzana Maděrová představí domácím fanouškům při další zastávce Světového poháru, která se vůbec poprvé uskuteční ve Špindlerově Mlýně v areálu Svatý Petr.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA