Jak šel čas se Zuzanou Maděrovou. Od školních let k olympijskému zlatu
OBRAZEM: Nové Ferrari, Red Bull i McLaren. Podívejte se na formule pro sezonu 2026
Už v pátek startuje nová sezona formule 1, v neděli se koná Velká cena Austrálie. Týmy vstupují do éry plné technologických změn, které mohou výrazně zamíchat pořadím. Jednotlivé stáje už odtajnily...
Vypadni ze závodu! Zuřivý Skot se vrhl na maratonkyni, kauza změnila dějiny sportu
Nezvládnete to. Přijdete o ženskost. Vypadne vám děloha. Dnes už to zní směšně, ale před devětapadesáti lety slýchaly dívky nejrůznější mýty. Jednou z nich byla i Kathrine Switzerová, jež coby...
MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?
Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...
Vonnová se po operacích vrátila domů. Čeká mě dlouhá a bolestivá cesta, vzkázala
Lindsey Vonnová je konečně doma z nemocnice. Hvězdná americká lyžařka se zotavuje ze zranění nohy, které utrpěla na olympijských hrách. Na sociálních sítích uvedla, že je šťastná, že se vrátila domů,...
Opilý lyžař ve Špindlu srazil šestnáctiletou závodnici SP, utrpěla několik zlomenin
Obětí úterní kolize s lyžařem na sjezdovce ve Špindlerově Mlýně byla snowboardistka Malena Zamfirovová, která se zde připravovala na Světový pohár. Šestnáctiletá Bulharka utrpěla vážná zranění. Podle...
Jablonec - Olomouc 1:2, v závěru po rohovém kopu vystřelil hostům výhru Šíp
Fotbalisté Olomouce v 25. kole první ligy zvítězili v Jablonci 2:1 a posunuli se na pátou příčku neúplné tabulky. V prvním poločase skóroval hostující stoper Louis Lurvink, po přestávce vyrovnal Jan...
Olympijská šampionka Liuová nebude na mistrovství světa v Praze obhajovat zlato
Americká krasobruslařka Alysa Liuová, vítězka z Milána, nebude na mistrovství v Praze obhajovat loňské zlato. Uvedla to agentura AP. Na šampionátu tak nebudou vítězové tří kategorií z únorových...
České fotbalistky slaví první výhru v boji o mistrovství světa. Albánii daly pět gólů
Jasná záležitost. České fotbalistky ve druhém utkání skupiny Ligy národů B, která je zároveň i kvalifikací na mistrovství světa 2027, vyhrály v Albánii 5:1. Po úterní domácí remíze s Walesem 2:2 si...
České házenkářky v Euro Cupu hravě porazily Turecko i v domácí odvetě
České házenkářky v Euro Cupu vyhrály i druhý zápas proti Turecku, po středečním venkovním vítězství porazily outsidera čtyřčlenné skupiny v domácí odvetě ve Zlíně hladce 36:24. Osmi góly se znovu...
Nekořeněná Dukla, už 11 hodin bez gólu. Šustr: Na tréninku si přitom říkám: Wow!
Góly jsou kořením fotbalu – a fotbal pražské Dukly je tedy z toho pohledu momentálně hodně nedokořeněný. Poslední tým ligy si sice v sobotu odvezl bod z Teplic za bezbrankovou remízu, jenže zase...
Snad nám pomůže i zaplněná hala, hlásí sparťan Řepík. Vyhlíží souboje s Kladnem
Hokejisté Sparty už mohou zbrojit na předkolo play off, kde se utkají s rivalem z Kladna. A dočkat se nemůžou ani sparťanští fanoušci. Ti v základní části extraligy vytvořili nový návštěvnický rekord...
Udělám to po svém. Končím. Tady a teď. Jak Sáblíková vymyslela originální loučení
Od našeho zpravodaje v Nizozemsku V průběhu závodu na 3000 metrů si pomyslela: „Nějakým zázračným způsobem ve mně všechno vzplanulo a jede se mi až neskutečně dobře.“ Přesto se Martina Sáblíková držela plánu, který vymyslela dávno...
Slovácko - Ml. Boleslav 2:2, hosté otáčeli, remízu zařídil dvougólový Blahút
V tabulce je nadále dělí jediný bod. Záchranářský souboj mezi čtrnáctým Slováckem a třináctou Mladou Boleslaví ve 25. kole Chance Ligy skončil remízou 2:2. Domácí vedli zásluhou Blahúta, skóre pak...
Nymburk i v oslabení rozebral Opavu. Zazářili Rylich s Matějem Svobodou
I v oslabené sestavě mistrovský Nymburk porazil v dohrávce 1. kola nadstavbové části ligy basketbalistů Opavu 96:78. Vedoucí tým soutěže vyhrál ve své hale už 60. ligové utkání v řadě a aktuální...
Jílek je po polovině MS ve víceboji pátý, Zdráhalová desátá. Sáblíková se loučila
Metoděj Jílek je po polovině mistrovství světa v rychlobruslařském víceboji v Heerenveenu pátý, Nikola Zdráhalová je po dvou ze čtyř závodů desátá. Trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková po...
Opavští si udrželi třetí místo ve druhé lize, čtvrtý Artis udolal béčko Baníku
Opavští fotbalisté v 18. kole druhé ligy vyhráli na hřišti Chrudimi 2:0 a udrželi si třetí příčku v tabulce, která by jim po skončení soutěže zajistila baráž. Stejně bodů, ale horší skóre má čtvrtý...
Příprava na paralympiádu? Zlomená krční páteř. Edlingerová vyjela stříbro i s límcem
Od naší zpravodajky v Itálii Už ví, jaké je to být paralympijskou šampionkou. Na předchozích dvou hrách závodila v běžeckém lyžování za rodné Rakousko. Nyní v sedmadvaceti letech soutěží v biatlonu a za Českou republiku. A pro...