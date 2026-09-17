Americká herečka na sebe v uplynulých dnech upozornila reklamou společnosti Novig, která provozuje trh se sportovními predikcemi. Ve spotu se objevuje převážně bez oblečení a tělo si zakrývá různým sportovním vybavením.
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Nepřijatelné. Vrcholové sportovkyně kritizují reklamu se Sydney Sweeney
Kampaň vyvolala kritiku řady vrcholových sportovkyň z celého světa. Vadila jim především sexualizace ženského sportu, proti níž dlouhodobě vystupují. Na sociálních sítích následně začaly pod heslem „Skutečné ženy ve sportu“ zveřejňovat záběry ze svých tréninků a závodů.
Nyní přišla společnost Nike s kampaní na novou kolekci sportovního prádla a oblečení. Jednou z tváří je olympijská vítězka v rychlobruslení Leerdamová.
„Lidé rádi škatulkují sportovkyně, ale já vždycky zůstanu věrná sama sobě – tomu, jak se oblékám a jak se líčím. Taková prostě jsem,“ stojí ve videu.
„Když mám na sobě oblečení, ve kterém se cítím dobře a zároveň v něm dobře vypadám, skutečně podávám lepší výkon. Pomáhá to mému sebevědomí,“ tvrdí nizozemská rychlobruslařka, kterou pak chválila řada komentujících.