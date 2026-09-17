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Zůstanu věrná sama sobě. Leerdamová natočila reklamu na sportovní oblečení

Autor:
  16:20
Kampaň společnosti Nike s rychlobruslařkou Juttou Leerdamovou

Kampaň společnosti Nike s rychlobruslařkou Juttou Leerdamovou | foto: Instagram/@nikewoman

Kampaň společnosti Nike s rychlobruslařkou Juttou Leerdamovou
Kampaň společnosti Nike s rychlobruslařkou Juttou Leerdamovou
Jutta Leerdamová během charitativního fotbalového utkání v Los Angeles
Jutta Leerdamová během charitativního fotbalového utkání v Los Angeles
18 fotografií
Společnost Nike představila novou kampaň na sportovní prádlo a oblečení. Spot s Juttou Leerdamovou se na sociálních sítích nevyhnul srovnání s nedávnou kontroverzní reklamou se spoře oděnou Sydney Sweeney. Zatímco odhalená herečka schytala kritiku za lascivnost, rychlobruslařka v sportovním outfitu sklízí chválu.

Americká herečka na sebe v uplynulých dnech upozornila reklamou společnosti Novig, která provozuje trh se sportovními predikcemi. Ve spotu se objevuje převážně bez oblečení a tělo si zakrývá různým sportovním vybavením.

Nepřijatelné. Vrcholové sportovkyně kritizují reklamu se Sydney Sweeney

Kampaň vyvolala kritiku řady vrcholových sportovkyň z celého světa. Vadila jim především sexualizace ženského sportu, proti níž dlouhodobě vystupují. Na sociálních sítích následně začaly pod heslem „Skutečné ženy ve sportu“ zveřejňovat záběry ze svých tréninků a závodů.

Nyní přišla společnost Nike s kampaní na novou kolekci sportovního prádla a oblečení. Jednou z tváří je olympijská vítězka v rychlobruslení Leerdamová.

„Lidé rádi škatulkují sportovkyně, ale já vždycky zůstanu věrná sama sobě – tomu, jak se oblékám a jak se líčím. Taková prostě jsem,“ stojí ve videu.

„Když mám na sobě oblečení, ve kterém se cítím dobře a zároveň v něm dobře vypadám, skutečně podávám lepší výkon. Pomáhá to mému sebevědomí,“ tvrdí nizozemská rychlobruslařka, kterou pak chválila řada komentujících.

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