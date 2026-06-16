Čtyřicetiletý gólman, vlastním jménem Josimar José Évora Dias, byl hlavním strůjcem překvapivého výsledku při premiéře Kapverd na mistrovství světa.
Favorizované Španělsko vyslalo 27 střel a vytvořilo si řadu šancí, Vozinha ale odolal a několika výbornými zákroky udržel čisté konto. Za svůj výkon si následně vysloužil ocenění pro nejlepšího hráče utkání.
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Skutečný šok ho však čekal až po závěrečném hvizdu. Brazilští komentátoři televizní stanice CazéTV během přenosu vyzvali diváky, aby kapverdského veterána začali sledovat na Instagramu. Reakce byla okamžitá. Během několika minut jeho účet nabíral desetitisíce nových fanoušků a čísla dál raketově rostla.
V pozápasovém rozhovoru pak Vozinha stále věřil, že se počet jeho sledujících pohybuje kolem několika tisíc. Ve chvíli, kdy mu ukázali telefon s údajem přesahujícím milion, jen nevěřícně zíral. „To je šílené,“ reagoval.
Krátce po utkání se ozval také na sociálních sítích. „Splněný sen! Reprezentovat Kapverdy na největší scéně světového fotbalu je nepopsatelná čest. Nemám slov… cítím jen hrdost, vděčnost a zodpovědnost,“ napsal ke snímkům z utkání.
Vozinha přitom dosud rozhodně nepatřil mezi fotbalové celebrity, které by byly běžně v centru pozornosti. Většinu kariéry strávil mimo největší evropské soutěže a v současnosti působí v portugalském druholigovém Chavesu.
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Zatímco Kapverdy slavily historický první bod na mistrovství světa, zkušený brankář sbíral další fanoušky po statisících. Z původních zhruba 45 tisíc sledujících se během několika hodin dostal do milionových čísel a aktuálně jeho instagramový účet sleduje přes šest milionů lidí.