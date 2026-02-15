Sladký hit olympiády. Sportovci berou útokem dávkovač Nutelly, chtějí ho domů

Autor:
  13:38
Jídelny na olympiádě přišly s vychytávkou, která sportovcům dělá radost i v případě nepříznivých výsledků. Zavedly dávkovače Nutelly. Olympionici se na internetu chlubí, jak si můžou oblíbenou sladkou pomazánku „napumpovat“ v podstatě v libovolném množství.
Samotná nádoba vypadá jako klasická sklenice Nutelly. Jen je výrazně větší a z bílého víka vede pumpa.

Obří Nutella se rychle stala virálním hitem poté, co se sportovci začali na sociálních sítích dělit o své sladké pauzy mezi tréninky a závody.

DAISY THOMAS | Freeskiing 🇦🇺 @daisysocrazyyy

@naomi.urness #olympics #milancortina nutella pump!!

15. února 2026 v 12:43, příspěvek archivován: 15. února 2026 v 12:43

Freestyle lyžařky Daisy Thomasová a Naomi Urnessová si například Nutellou vylepšily croissanty. V první části reelu Australanka Thomasová láká kanadskou kolegyni, ať dorazí do Itálie, protože tam mají něco speciálního. Kanaďanka se ptá co. Pak následuje střih do jídelny a záběr na obří sklenici Nutelly.

Americká snowboardistka Maddie Mastrová zase zveřejnila jednoduché video, jak si Nutellu dává na opečený toast. „Kdyby mě někdo hledal, jsem u soudku s Nutellou. Můžu to mít doma?“ napsala k záběrům.

maddie_mastro @maddie_mastro

Can I get one for at home????? #roadtomilanocortina2026 #olympics #winter

15. února 2026 v 12:43, příspěvek archivován: 15. února 2026 v 12:43

Dávkovač ocenily i její kolegyně Beatrice Kimová a Hahna Normanová, které si rovněž den zlepšily sladkým toastem a neskrývaly spokojenost.

Nadšení sportovců sdílejí i fanoušci v komentářích. „Mít tohle, choval bych se jako křeček,“ napsal jeden z nich pod videem Normanové.

„Z olympiády bych odjížděl s podezřele obří taškou ve tvaru dávkovače Nutelly,“ přidal se jiný komentující.

„Proč jsme marnili čas s dávkovači kečupu, když jsme mohli celou dobu mít stroj na Nutellu,“ stojí v dalším komentáři.

Sladký hit měla i pařížská olympiáda v roce 2024. Tehdy se díky virálnímu videu norského plavce Henrika Christiansena do popředí dostaly čokoládové muffiny.

