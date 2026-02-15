Samotná nádoba vypadá jako klasická sklenice Nutelly. Jen je výrazně větší a z bílého víka vede pumpa.
Obří Nutella se rychle stala virálním hitem poté, co se sportovci začali na sociálních sítích dělit o své sladké pauzy mezi tréninky a závody.
Freestyle lyžařky Daisy Thomasová a Naomi Urnessová si například Nutellou vylepšily croissanty. V první části reelu Australanka Thomasová láká kanadskou kolegyni, ať dorazí do Itálie, protože tam mají něco speciálního. Kanaďanka se ptá co. Pak následuje střih do jídelny a záběr na obří sklenici Nutelly.
Americká snowboardistka Maddie Mastrová zase zveřejnila jednoduché video, jak si Nutellu dává na opečený toast. „Kdyby mě někdo hledal, jsem u soudku s Nutellou. Můžu to mít doma?“ napsala k záběrům.
Dávkovač ocenily i její kolegyně Beatrice Kimová a Hahna Normanová, které si rovněž den zlepšily sladkým toastem a neskrývaly spokojenost.
Nadšení sportovců sdílejí i fanoušci v komentářích. „Mít tohle, choval bych se jako křeček,“ napsal jeden z nich pod videem Normanové.
„Z olympiády bych odjížděl s podezřele obří taškou ve tvaru dávkovače Nutelly,“ přidal se jiný komentující.
„Proč jsme marnili čas s dávkovači kečupu, když jsme mohli celou dobu mít stroj na Nutellu,“ stojí v dalším komentáři.
Sladký hit měla i pařížská olympiáda v roce 2024. Tehdy se díky virálnímu videu norského plavce Henrika Christiansena do popředí dostaly čokoládové muffiny.