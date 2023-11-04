náhledy
Na olympijské hry do Milána a Cortiny míří rekordní počet českých sportovců. Mezi 114 reprezentanty jsou ostřílení olympionici i úplní debutanti. Jak ale vypadali v době, kdy ještě netušili, že jednou budou bojovat o co nejlepší výsledek pod pěti kruhy?
Autor: koláž iDNES David Votruba
Unikátní obojživelnici Ester Ledeckou čeká už čtvrtá účast pod pěti kruhy. Z předchozích olympiád si odvezla tři zlaté medaile ve snowboardingu i sjezdovém lyžování.
Autor: olympijskytym.cz
Ledecká se už od dětství věnovala hned několika sportům, nechyběl ani její oblíbený hokej.
Autor: Facebook @Ester Ledecká
Od pěti let se věnuje také plachtění, které si vyzkoušela i na závodní úrovni.
Autor: Facebook @Ester Ledecká
Hokejový obránce a mistr světa z roku 2024 Radko Gudas se pod pěti kruhy představil před 12 lety na olympijských hrách v Soči. Čeští hokejisté tehdy obsadili 6. místo.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Malý Radko Gudas během narozeninové oslavy s maminkou Radomírou Gudasovou.
Autor: Facebook @Radko Gudas
Eva Adamczyková se při své premiéře v Soči stala první českou olympijskou medailistkou ve snowboardingu. O čtyři roky později v Pchjongčchangu se ve finále prokousala z poslední příčky až k bronzu, zatímco o hry v Pekingu přišla kvůli vážnému zranění.
Autor: ČTK
Adamczyková byla živel už od mala. Tuto vzpomínku na svém Instagramu sdílela s popiskem: „Dětství jsem si užívala plnými doušky.“
Autor: Instagram @eva_samkova
Sportovní nadání jí však rozhodně nechybělo.
Autor: Instagram @eva_samkova
Legenda světového rychlobruslení Martina Sáblíková se na svých šestých olympijských hrách rozloučí s mimořádně úspěšnou kariérou. Pod pěti kruhy dosud vybojovala pět zlatých medailí, dvě stříbra a dva bronzy.
Autor: AP
Růžové šaty s volánky Sáblíková v dospělosti vyměnila za závodní kombinézu a brusle s dlouhými noži.
Autor: Facebook @P&G
Pětatřicetiletý biatlonista Michal Krčmář se chystá na svou čtvrtou olympiádu. Dosavadním největším úspěchem jeho kariéry je olympijské stříbro z Pchjongčchangu.
Autor: Petr Slavík / Český biatlon
Krčmář má biatlon doslova v genech. Jeho otec Daniel reprezentoval po rozdělení federace Slovensko na olympijských hrách v Lillehammeru 1994.
Autor: Facebook @Michal Krčmář
Markéta Davidová patří k největším českým biatlonovým nadějím posledních let. Na hrách v Pekingu jí přitom medaile unikly jen o vlásek. Ve vytrvalostním závodě útočila na zlato, ale po poslední ráně klesla na šesté místo, v závodě s hromadným startem dojela čtvrtá.
Autor: Petr Slavík / Český biatlon
I Davidová téměř vyrostla s běžkami na nohou. Na svém Instagramu se podělila o společnou fotkou s kamarádkou z dětství.
Autor: Instagram @makulaa
Michala Nováka, který se v posledních letech opakovaně prosadil mezi běžeckou elitou, čeká v Itálii už třetí olympijský start. Na hrách v Pekingu se potýkal se zdravotními problémy, přesto třikrát doběhl ve druhé desítce.
Autor: Svaz lyžařů ČR/Tomáš Kříž
Novák odmala trénoval společně se svou starší sestrou Petrou, rovněž bývalou reprezentantkou v běžeckém lyžování.
Autor: Facebook @Michal Novák
Na své druhé olympijské hry se letos podívá běžkyně na lyžích Barbora Havlíčková. Svou první účast si odškrtla na hrách Pchjongčchangu, kde byla nejmladší členkou české výpravy. Její další kariéru pak přibrzdilo vážné onemocnění.
Autor: Barbora Reichová/SLČR
Lyže dělaly Havlíčkové radost už od útlého dětství.
Autor: Instagram @baru_hav
Snowboardistu Jakuba Hroneše čeká v Itálii olympijská premiéra. Představí se v disciplíně Big Air, ve které vybojoval stříbro na mládežnické olympiádě ve finském Vuokatti.
Autor: Red Bull Content Pool
Jaký obrázek Hroneš na fotce z dětství skutečně ukazuje, se na svém Instagramu nepochlubil. Můžeme ale věřit tomu, že už od mala snil o závodě pod pěti kruhy.
Autor: Instagram @kuba.hrones
První olympijské hry čekají i čtyřiadvacetiletou rodačku z Kladna Alenu Labaštovou. České barvy bude zastupovat ve sjezdu a super-G.
Autor: olympijskytym.cz
Také Labaštová sbírala sportovní úspěchy už od raného věku.
Autor: Instagram @alenkalabastova
V Itálii se poprvé pod pěti kruhy představí teprve devatenáctiletý Matyáš Kroupa. Nadějný akrobatický lyžař loni v lednu vybojoval titul juniorského mistra světa v paralelní jízdě v boulích.
Autor: AP
Než se Kroupa vrhnul na jízdu v boulích, piloval lyžařské dovednosti nejprve „na suchu“.
Autor: Instagram @maty_kroupa
První olympijské hry čekají také Jiřího Konvalinku. Jednadvacetiletý rodák z Jilemnice bude české barvy hájit v severské kombinaci.
Autor: ČTK
Jednou z disciplín severské kombinace je skok na lyžích. To pro Konvalinku, který v závodní kombinéze doslova vyrůstal, nepředstavuje žádný problém.
Autor: Instagram @jirikonvalinka