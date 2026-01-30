|
Olympionici před lety. Jak vypadali čeští reprezentanti, když byli ještě malé děti
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi
Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...
Olympionici před lety. Jak vypadali čeští reprezentanti, když byli ještě malé děti
Na olympijské hry do Milána a Cortiny míří rekordní počet českých sportovců. Mezi 114 reprezentanty jsou ostřílení olympionici i úplní debutanti. Jak ale vypadali v době, kdy ještě netušili, že...
Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte
Měl to být největší projekt svého druhu na světě – nová hokejová a zároveň multifunkční aréna, kam by se vešlo přes 22 tisíc diváků. Mělo jít rovněž o projekt, který z obecních či státních peněz...
Tři ze šesti sjezdařek spadly, pro Vonnovou letěl vrtulník. Crans Montana ruší závod
Minulý víkend Ester Ledecká vítězila na snowboardu. Nyní se přesunula do Crans Montany, kde ji má čekat olympijská generálka na lyžích. Bude ale značně ochuzená. Páteční sjezd totiž organizátoři...
Zemřel vzpěrač Zaremba. Vítěz olympiády v Moskvě potíže kvůli dopingu odmítal
Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. Po nečekaném olympijském triumfu ve váze do 100 kilogramů patřil v tehdejším Československu k nejpopulárnějším...
Jablonec - Teplice 1:0, domácí udrželi vedení i v deseti, červenou viděl Okeke
I po úvodním jarním zápase mají fotbalisté Jablonce jistotu setrvání na třetí příčce. Ve 20. kole si poradili s Teplicemi 1:0 gólem Jawa z první půle. Domácí se v závěru museli téměř 30 minut bránit...
Historický triumf. Basketbalistky SBŠ Ostrava poprvé ovládly Český pohár
Posledních sedm vteřin už ani nehrály. V tu chvíli vedly o šest bodů, takže bylo jasné, že je soupeřky nedoženou. A pak jen skákaly radostí. Basketbalistky SBŠ Ostrava v domácím prostředí vyhrály...
Ml. Boleslav - Bohemians 2:2, tři góly za sedm minut, hosté konečně vydřeli bod
Napínavou čtyřgólovou přestřelku přinesl duel 20. kola fotbalové ligy mezi Mladou Boleslaví a Bohemians. Hosté vydřeli alespoň bod po čtyřech zápasech a do vedení šli po trefě Hůlky, druhý poločas...
MS v cyklokrosu 2026 v Hulstu: program, výsledky, Češi, kde sledovat
Světový šampionát v cyklokrosu hostí od 30. ledna do 1. února nizozemský Hulst. České barvy bude hájit 16 závodníků. V elitních kategoriích pojedou Michael Boroš a Kristýna Zemanová. V týmu je i loni...
České juniorky zazářily na MS v cyklokrosu. Bukovská má zlato, Grohová přidala bronz
Juniorka Barbora Bukovská se stala mistryní světa v cyklokrosu. Úspěch českých barev podtrhla na šampionátu v nizozemském Hulstu bronzem Lucie Grohová. V elitní kategorii žen se podruhé v kariéře...
ONLINE: Dukla - Sparta, v základu Ševínský či Kadeřábek, posily na lavičce
Sparťanští fotbalisté vstupují do jarní části sezony zápasem 20. kola Chance Ligy, jejich soupeřem je další pražský klub Dukla. Pokud zvítězí, minimálně do neděle se přiblíží vedoucí Slavii na čtyři...
Olomouc - Hradec Kr. 1:0, vítězný vstup do jara, jediný gól dal po pauze Kliment
Olomoučtí fotbalisté v prvním jarním utkání přerušili sérii pěti soutěžních porážek, kterými zakončili podzimní část. Ve 20. kole Chance Ligy porazili doma Hradec Králové díky brance útočníka Jana...
Šampionka bez emocí a gest. Prohrála jen s Muchovou, svědčí jí kontroverzní kouč
Že právě vyhrála Australian Open a vydělala skoro 60 milionů korun? Z jejího výrazu byste to nepoznali. Když Jelena Rybakinová při finálovém mečbolu vypálila eso ven z kurtu, jen se lehce usmála a...
ONLINE: Arsenal vede nad Leedsem, Krejčí chybí v sestavě Wolves. Večer Liverpool
Minimálně do neděle můžou zvýšit svůj náskok na čele. Fotbalisté Arsenalu otevírají sobotní program 24. kola anglické ligy na půdě Leedsu. Zápas má výkop v 16 hodin a souběžně má výkop také utkání...
Uvolněná a dojatá. Ale olympiáda bude o Metodějovi, ne o mně, říká Sáblíková
Pro jednoho první, pro druhou úplně poslední. Ale oba se těší stejně. Zatímco talentovaný Metoděj Jílek odlétal na své premiérové olympijské hry, Martina Sáblíková se v Itálii rozloučí s úspěchy...
Ledecká v olympijské generálce desátá. Crans Montanu rozjásala domácí Blancová
Poslední závod Světového poháru před olympijskými hrami odjely lyžařky ve švýcarské Crans Montaně. Sobotní super-G si podmanila úžasným výkonem domácí Malorie Blancová před italskou favoritkou Sofií...
Lanovka v Cortině nebude do začátku olympiády hotová, píší média
Nová lanovka v Cortině d’Ampezzo, která vede do areálu Tofane, nebude hotová do začátku zimních olympijských her příští týden. V sobotu to uvedla agentura Reuters a italská média. V areálu Tofane se...