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Mezi nejvyšším a nejmenším hráčem letošního mistrovství světa ve fotbale je bezmála půl metru. Zatímco panamský křídelník César Yanis měří jen 160 centimetrů, rakouský brankář Florian Wiegele, který mimochodem chytá v Plzni, se tyčí do výšky 205 centimetrů. A není zdaleka jediným obrem šampionátu. Podívejte se na přehled nejmenších a nejvyšších fotbalistů MS 2026.
Autor: iDNES.cz
Nejmenším hráčem světového šampionátu je César Yanis. Měří 160 centimetrů a na MS 2026 hájí barvy Panamy. Na klubové scéně působí v chilském Cobresalu.
Autor: Profimedia.cz
Také druhý z nejmenších hráčů turnaje je z Panamy. Jmenuje se Alberto Quintero a měří necelých 165 centimetrů. Je zkušeným ofenzivním hráčem. Aktuálně působí v klubu Plaza Amador.
Autor: Profimedia.cz
Reprezentant Jihoafrické republiky Kamogelo Sebelebele patří se svými 166 centimetry k nejmenším hráčům šampionátu, ale zároveň k těm nejdynamičtějším. Působí v Orlando Pirates.
Autor: Profimedia.cz
Také Katar má v sestavě jednoho z nejmenších hráčů. Assim Madibo měří 168 centimetrů a je defenzivním záložníkem. Je součástí týmu Al-Wakrah, kam zamířil na hostování z Al-Duhailu.
Autor: Profimedia.cz
Pravými opaky těchto hráčů jsou na MS dvoumetroví obři. Úplně nejvyšším hráčem je brankář Florian Wiegele, který měří 205 centimetrů. Na MS 2026 reprezentuje Rakousko, na klubové scéně chytá za Viktorii Plzeň.
Autor: ČTK
Mezi nejvyšší hráče turnaje patří také bosenský stoper Stjepan Radeljič. Měří 201 centimetrů a na mistrovství světa nastupuje za Bosnu a Hercegovinu. Již několik let je oporou chorvatské Rijeky.
Autor: Profimedia.cz
Přes dva metry má rovněž Álvaro Montero. Na MS 2026 je 201 centimetrů vysoký brankář součástí reprezentace Kolumbie, klubově působí v argentinském Vélezu Sarsfield, kde je na hostování z Millonarios.
Autor: ČTK
Anglický obránce Dan Burn je nepřehlédnutelný nejen výškou 201 centimetrů, ale i svou univerzálností v defenzivě. Na mistrovství světa reprezentuje Anglii, jinak hraje za Newcastle.
Autor: Profimedia.cz
Také dvoumetrový brankář Thibaut Courtois dlouhodobě patří mezi nejvyšší hráče evropského fotbalu. Na MS 2026 chytá za Belgii. Je také hvězdou a dlouholetou oporou Realu Madrid.
Autor: ČTK
Mezi brankáře, kteří vyrostli do výšky dvou metrů, patří i Belgičan Mike Penders. Aktuálně působí ve francouzském Štrasburku, kde je na hostování z Chelsea.
Autor: ČTK
Nepřehlédnutelný je na hřišti i Saša Kalajdžić, který měří rovné dva metry. Útočník LASK na světovém šampionátu reprezentuje Rakousko.
Autor: ČTK
Do přehledu nejvyšších hráčů MS 2026 patří i český útočník Tomáš Chorý. Útočník Slavie Praha měří 199 centimetrů.
Autor: Profimedia.cz