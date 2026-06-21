Znáte nejvyšší a nejmenší fotbalisty na MS? Je mezi nimi i jeden Čech

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  9:25
Plzeňský brankář Wiegele během utkání proti Spartě. César Yanis Alberto Quintero Kamogelo Sebelebele Assim Madibo Florian Wiegele Stjepan Radeljić Álvaro Montero Dan Burn Thibaut Courtois Mike Penders
Mezi nejvyšším a nejmenším hráčem letošního mistrovství světa ve fotbale je bezmála půl metru. Zatímco panamský křídelník César Yanis měří jen 160 centimetrů, rakouský brankář Florian Wiegele, který mimochodem chytá v Plzni, se tyčí do výšky 205 centimetrů. A není zdaleka jediným obrem šampionátu. Podívejte se na přehled nejmenších a nejvyšších fotbalistů MS 2026.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Klugmanová vs. ValentováTenis - - 22. 6. 2026:Klugmanová vs. Valentová //www.idnes.cz/sport
Živě5:7, 0:2
  • 11.50
  • -
  • 1.03
Tobón vs. KrumichTenis - - 22. 6. 2026:Tobón vs. Krumich //www.idnes.cz/sport
22. 6. 13:30
  • 2.41
  • -
  • 1.49
Compagnucci vs. MrvaTenis - - 22. 6. 2026:Compagnucci vs. Mrva //www.idnes.cz/sport
22. 6. 14:00
  • 2.89
  • -
  • 1.35
Gentzsch vs. KolářTenis - - 22. 6. 2026:Gentzsch vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
22. 6. 16:30
  • 1.48
  • -
  • 2.46
Argentina vs. RakouskoFotbal - Skupina J - 22. 6. 2026:Argentina vs. Rakousko //www.idnes.cz/sport
22. 6. 19:00
  • 1.46
  • 4.50
  • 7.81
Francie vs. IrákFotbal - Skupina I - 22. 6. 2026:Francie vs. Irák //www.idnes.cz/sport
22. 6. 23:00
  • 1.08
  • 12.60
  • 29.70
Program a výsledky
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Výsledky

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