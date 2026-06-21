|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)
MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.
- Průvodce mistrovstvím
- Program MS
- Česko na MS
- MS ve fotbale ONLINE
- Nominace ČR
- Soupisky týmů
- Kdo vysílá v TV
- Zpravodajství z MS
- Statistiky
- Fotbal dnes
Další sportovní akce v roce 2026:
- 11.50
- -
- 1.03
Vonnová poprvé od zranění vynesla kratší šaty. Učím se přijmout své jizvy, přiznává
Čtyři měsíce po vážném zranění na zimních olympijských hrách udělala Lindsey Vonnová další krok na cestě zpátky do běžného života. Americká lyžařská hvězda se na sociálních sítích pochlubila...
KVÍZ: Velký fotbalový test. Jak pečlivě sledujete probíhající MS?
Po dlouhých dvaceti letech se na mistrovství světa probojovali i čeští fotbalisté. Na velkolepém turnaji v Americe bojují v konkurenci těch nejlepších týmů planety. Sledujete národní tým pozorně? A...
Česko - JAR 1:1, postup se komplikuje. Z penalty po Šulcově ruce srovnal Mokoena
Od našeho zpravodaje v USA Ani podruhé na fotbalovém mistrovství světa neudrželi vedení. Čeští reprezentanti mají z dobře rozehraného zápasu s Jihoafrickou republikou pouze bod za remízu 1:1 a výrazně si zavařili v boji o...
MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi
Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...
Jak se změnili fotbalisté, kteří na MS hráli už před 20 lety? Messiho byste nepoznali
Mistrovství světa ve fotbale si už bez některých jmen skoro nelze představit. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modrič nebo Guillermo Ochoa jsou součástí turnaje tak dlouho, že na něm zažili...
Nejen prezident Pavel. Které další osobnosti vyrazily na MotoGP v Brně?
Závod MotoGP v Brně přilákal na Masarykův okruh desetitisíce fanoušků. Mezi nimi nechyběli politici, sportovci, herci, hudebníci ani tváře známé z televizních obrazovek. Podívejte se, které osobnosti...
I v létě na ledě. Brankáři Hradce si chválí trénink na zimáku: Skvělé zpestření
V kalendáři přelom jara a léta, venku v posledních dnech vedro k zalknutí, přesto brankáři hradeckého Mountfieldu oblékají výstroj včetně bruslí. Za chvíli jim začíná další trénink na ledě, zatímco...
Slavia začne ligu doma proti Slovácku, sparťané v Brně. Derby už v srpnu
Slávističtí fotbalisté, obhájci titulu, začnou nový ročník první ligy doma proti Slovácku. Sparťané se v úvodním kole představí na stadionu Zbrojovky Brno, jediného nováčka soutěže. Derby se...
Jordánsko – Alžírsko v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě
Ve skupině J si to na mistrovství světa ve fotbale 2026 dojde na duel Jordánska s Alžírskem. V našem přehledu se dozvíte, kde zápas sledovat, jaké jsou kurzy a pravděpodobné sestavy.
MS 1994: Jeden zápas, pět gólů. A dál už nic. Zapomenutý příběh Olega Salenka
Od našeho zpravodaje v USA Ráno se v hotelovém pokoji převalil na posteli, zívl, prohrábl vlasy a povídá: „Neuhodneš, co se mi zdálo, Dimo. Měl jsem sen, že večer nastřílím spoustu gólů a ten Kamerun zničíme.“ Dmitrij...
Fotbalová liga začne i s Karvinou, která se proti vyloučení ze soutěže odvolala
S Karvinou. S šestnácti účastníky. Zatím. Měsíc před startem nového ročníku má fotbalová Chance Liga jednu smutnou jistotu: je nejisté, v jakém počtu se nejvyšší soutěž nakonec dohraje. V pondělí...
Skupina H na MS ve fotbale 2026: jak vypadá postupová matematika?
Ve skupině H na mistrovství světa ve fotbale 2026 mají stále o co hrát všechny čtyři týmy, včetně příjemného překvapení v podobě Kapverd. Rozhodnou až třetí zápasy.
Kvalifikace Wimbledon 2026 online: program, výsledky a Češi
Kvalifikace na tenisový grandslam Wimbledon se hraje od 22. do 25. června 2026, v akci je i osm českých nadějí. Podaří se jim projít všemi třemi koly? Podívejte se na program, výsledky a prize money.
Francie vs. Irák v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě
Druhé kolo základní skupiny I na fotbalovém mistrovství světa 2026 nabídne i zápas Francie - Irák. Utkání hostí stadion v americké Filadelfii. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos v TV, v jakých...
Tragicky zemřela olympionička Baránková. Mladé lukostřelkyni bylo 24 let
Slovensko zasáhla v pondělí dopoledne smutná zpráva. Ve věku pouhých 24 let náhle zemřela lukostřelkyně Denisa Hurban Baránková, jež se účastnila posledních dvou olympiád v Paříži a Tokiu.
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
70tunový kolos má přilákat turisty. V Argentině odhalili největšího Messiho
V malém argentinském městě Cutral Có odhalili obří sochu národního fotbalového hrdiny Lionela Messiho. Dílo zobrazující kapitána úřadujících mistrů světa váží 70 tun a výškou 26 metrů překonalo dosud...
Postupová matematika na MS ve fotbale: jak to vypadá ve skupině G?
Ve skupině G na fotbalovém mistrovství světa 2026 je i po druhých zápasech vše otevřené. Postoupit ještě mohou všechny týmy.