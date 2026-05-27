Znáte jejich tváře? Jak vypadají brankáři z mistrovství světa, když sundají masky
MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češi čtvrtfinále?
Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...
Adamczyková se pochlubila fotkou z dovolené. Fanoušci ji přirovnali ke Xeně
Eva Adamczyková ukázala, že si skvělou formu drží i mimo závodní sezonu. Fanouškům na sociálních sítích poslala pozdrav z dovolené u moře a okamžitě se dočkala nadšených reakcí.
Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B
Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?
Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost
Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...
Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka
Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...
Itálie hledá nového trenéra. Jukka Jalonen se vrací do finské ligy coby poradce
Finský trenér Jukka Jalonen končí po dvou letech na střídačce italské hokejové reprezentace. Třiašedesátiletý kouč nejprve dovedl Italy zpět do elitní kategorie mistrovství světa, letos ale s týmem...
Hosták: Nenašli jsme optimální sestavu. A kritický Rulík? Nikdy takto nevystupoval
Mrzí ho, že trenér Radim Rulík porušil zvyk a na mistrovství světa velice konkrétně zkritizoval své svěřence. „Mám pocit, že od sebe trošku odsouvá zodpovědnost,“ pokračuje hokejový expert Martin...
S Vingegaardem jezdil na dovolené. Pak se rozbil a málem skončil. Teď Valgren jásá
Od našeho zpravodaje v Itálii V mládí závodil za stejný dánský klub jako Jonas Vingegaard. Později byl v profipelotonu týmovým kolegou Romana Kreuzigera ve stáji Tinkoff a pomohl českému parťákovi i k top ten na Tour 2016. Sám se...
Startuje Závod míru. Povýšil a přilákal více talentů. Kolář: Úroveň klání bude lepší
Dříve tady jel i fenomén Tadej Pogačar, teď se zde představí další cyklistické naděje. Které zatím z ne tolik známých jmen udělá za pár let zářivou kariéru? Už ve čtvrtek startuje Závod míru, na němž...
Nestíhali jsme, přiznal kouč Artisu. Odveta baráže se zdá být formalitou
Že se v ShipEx Areně na Srbské píšou pohádky, doufal druholigový brněnský Artis. A na chvíli o tom přesvědčil sebe i fotbalové fanoušky. Od 30. minuty barážového duelu o první ligu včera na chvíli...
Místo volna utrácení. Slavia zahájila proměnu, kvůli Šturmovi zbořila rekord
Liga sotva skončila a už se zase dějí věci. V neděli ještě fotbalová Slavia oslavovala mistrovský titul, o tři dny později už stačila zbořit přestupový rekord. Napadlo by vás, že za slovinského...
Česko - Finsko. Čtvrtfinále s nabitým soupeřem, napraví hokejisté na MS dojem?
Klíčová bitva je tady. Čeští hokejisté ve čtvrtek na mistrovství světa nastupují v roli outsidera ke čtvrtfinále s Finskem, které na turnaji zatím ztratilo jediný zápas. Národní tým se navíc za...
Čihák bude koučovat na Slovensku. Zvolil Poprad, nabídek měl ale víc
Novým trenérem hokejistů Popradu je Ladislav Čihák. Čtyřiačtyřicetiletý kouč, který vedl naposledy extraligové České Budějovice, podepsal na Slovensku dvouletou smlouvu.
Carolina nedala Montrealu s Dobešem šanci a je krok od finále Stanley Cupu
Hokejisté Caroliny porazili v play off NHL domácí Montreal jasně 4:0 a po třetí výhře v řadě vedou ve finále Východní konference 3:1 na zápasy. Český gólman Jakub Dobeš pochytal vysoký počet 39 střel...
OBRAZEM: Nedvěd, Berger i Panenka. Fotbalisté si připomněli evropské úspěchy
Třicet let uplynulo od chvíle, kdy čeští fotbalisté vybojovali stříbrné medaile na mistrovství Evropy, a dokonce padesát let od momentu, kdy šampionát opanovali. Úspěchy z let 1996 a 1976 si ve...
Rébus před čtvrtfinále. U Kořenáře otazník, Pavlát zamotal hlavu. Koho trenéři zvolí?
Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Turnaj výrazně postoupil kupředu, ale řeší se stejná věc jako před jeho začátkem. Kdo bude chytat? Zcela logický dotaz. Ale rovněž velice zapeklitý, vzbuzující zájem, schopný rozproudit debaty....
Nemůžeme spolu nic hrát. A hokej se mnou táta řešit nechce, směje se Paterova dcera
Během hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku určitě vzpomíná na své úspěchy. Vždyť Pavel Patera má ze světového šampionátu doma čtyři zlata. Jak to má ale s hokejem jeho dcera Natálie? „Odmalička...