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Známý baseballista ukončil kariéru. Jsem z toho nadšená, žertovala jeho žena

Autor:
  11:26
Justin Verlander a Kate Uptonová s dcerou Genevieve

Justin Verlander a Kate Uptonová s dcerou Genevieve | foto: ČTK

Justin Verlander a Kate Uptonová
Justin Verlander a Kate Uptonová
Justin Verlander a Kate Uptonová
Justin Verlander a Kate Uptonová s dcerou Genevieve a synem Bellamym
8 fotografií
Po 21 letech skončila úspěšná baseballová kariéra Justina Verlandera. Jeho manželka, slavná modelka Kate Uptonová, však dala najevo, že jí to ani trochu nevadí.

Manželé byli hosty Today show televizní stanice NBC, kde čtyřiatřicetiletá Uptonová dostala otázku, jak prožívá Verlanderův konec kariéry. Svou odpovědí mnohé překvapila.

„Jsem nadšená. Už se nikdy nepodívám na žádný baseballový zápas,“ řekla. „Pro mě to byly slzy štěstí,“ dodala s nadsázkou.

Třiačtyřicetiletý Verlander se s MLB rozloučil mnohem emotivněji. V pátek se dočkal slavnostního ocenění na stadionu Comerica Park, o den později pak s Detroit Tigers nastoupil proti Pittsburgh Pirates k poslednímu utkání kariéry. Detroit zvítězil 4:3.

Pro manželé, kteří společně vychovávají dvě děti, šlo o silné okamžiky. Sedmiletá dcera Genevieve nejprve obstarala slavnostní první nadhoz.

Ještě emotivnější moment přišel v šesté směně, kdy Verlander po svém posledním nadhozu v MLB opouštěl hřiště a neubránil se slzám. Genevieve v dresu Tigers k němu přiběhla a objala ho. Verlander jí dal míček z posledního nadhozu, rozloučil se se spoluhráči a za potlesku tribun odešel ze hřiště. Uptonová vše sledovala z tribuny s jejich ročním synem Bellamym.

Justin Verlander a Kate Uptonová s dcerou Genevieve a synem Bellamym

Verlander během kariéry nasbíral 266 vítězství, což ho řadí na dělené 36. místo v 120leté historii baseballové ligy. Celkem zaznamenal 3560 strikeoutů, v této statistice mu patří osmá příčka. Třikrát získal cenu Cy Young Award pro nejlepšího nadhazovače ligy a dvakrát vyhrál Světovou sérii.

S Kate Uptonovou se seznámil v roce 2013 při natáčení reklamy na videohru Major League Baseball 2K12. O tři roky později se zasnoubili a v roce 2017 se vzali v Toskánsku.

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