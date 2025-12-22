Paul si podle zahraničních médií při očekávaném souboji vydělal přibližně 92 milionů dolarů, tedy zhruba 1,9 miliardy korun. Právě tuto sumu symbolicky „vystavil“ na odiv na palubě soukromého tryskáče, kde pózoval obklopený balíky stodolarových bankovek, šesti střelnými zbraněmi a zapáleným doutníkem.
|
Youtuber plival krev, vzdoroval do šestého kola. Boxer Joshua ho porazil knokautem
Osmadvacetiletý Američan s přezdívkou „The Problem Child“ vydržel proti Joshuovi šest kol, než přišel tvrdý knockout. Po zápase se obával zlomené čelisti, což se následně potvrdilo. Lékaři mu museli čelist zpevnit dvěma titanovými destičkami a vytrhnout několik zubů. Paul musí po operaci držet sedmidenní tekutou dietu.
Už v neděli ale působil, že je dostatečně fit na návrat domů. Na Instagramu zveřejnil sérii fotografií z cesty z Floridy, které opatřil popiskem o „americkém snu“ a cestě plné pádů, práce a vytrvalosti.
|
To myslí vážně? Paul vyzývá obávaného Joshuu, fanoušci se bojí o jeho zdraví
Interiér soukromého letadla odpovídal Paulovu životnímu stylu. Sedadla byla přikrytá dekami luxusní značky Hermès, zatímco v zadní části kabiny se vršily nákupní tašky od Louis Vuitton. Kromě fotografií z tryskáče přidal i snímek ze svého dětství.
„Prohrál jsem, ale to k tomu patří“
Ještě v ringu Paul tvrdil, že se cítí dobře a že ho zápas bavil. Později zveřejnil rentgen potvrzující dvojitou zlomeninu čelisti.
Dočasně si chce od boxu odpočinout, dlouhodobé plány ale nemění. „Dám si krátkou pauzu, šest let jsem jel naplno. Zahojím čelist a vrátím se, abych boxoval s lidmi své váhy,“ uvedl s tím, že jeho cílem zůstává titul mistra světa v křížové váze.
Na adresu Joshuy dodal: „Je to skvělý bojovník. Prohrál jsem, ale přesně o tom tenhle sport je. Vrátím se a budu dál vyhrávat. Už teď jsem vyhrál v životě – mám rodinu, krásnou snoubenku a box mi strašně pomohl.“