Zlomená čelist a miliardy na palubě. Jake Paul se po prohře chlubil v tryskáči

David Chuchma
  18:40
Americký boxer a influencer Jake Paul dal jasně najevo, že ani tvrdý knockout mu nepokazil náladu. Jen den poté, co ho v Miami brutálně ukončil bývalý mistr světa těžké váhy Anthony Joshua, se na sociálních sítích pochlubil nejen luxusním návratem domů, ale hlavně pohádkovým výdělkem.
Jake Paul pózuje na palubě soukromého tryskáče obklopený balíky hotovosti, střelnými zbraněmi a luxusními doplňky. | foto: Instagram @jakepaul

Jake Paul (vlevo) a Anthony Joshua během svého boxerského zápasu.
Jake Paul se brání úderům, kterými ho častuje boxer Anthony Joshua.
Paul si podle zahraničních médií při očekávaném souboji vydělal přibližně 92 milionů dolarů, tedy zhruba 1,9 miliardy korun. Právě tuto sumu symbolicky „vystavil“ na odiv na palubě soukromého tryskáče, kde pózoval obklopený balíky stodolarových bankovek, šesti střelnými zbraněmi a zapáleným doutníkem.

Youtuber plival krev, vzdoroval do šestého kola. Boxer Joshua ho porazil knokautem

Osmadvacetiletý Američan s přezdívkou „The Problem Child“ vydržel proti Joshuovi šest kol, než přišel tvrdý knockout. Po zápase se obával zlomené čelisti, což se následně potvrdilo. Lékaři mu museli čelist zpevnit dvěma titanovými destičkami a vytrhnout několik zubů. Paul musí po operaci držet sedmidenní tekutou dietu.

Už v neděli ale působil, že je dostatečně fit na návrat domů. Na Instagramu zveřejnil sérii fotografií z cesty z Floridy, které opatřil popiskem o „americkém snu“ a cestě plné pádů, práce a vytrvalosti.

To myslí vážně? Paul vyzývá obávaného Joshuu, fanoušci se bojí o jeho zdraví

Interiér soukromého letadla odpovídal Paulovu životnímu stylu. Sedadla byla přikrytá dekami luxusní značky Hermès, zatímco v zadní části kabiny se vršily nákupní tašky od Louis Vuitton. Kromě fotografií z tryskáče přidal i snímek ze svého dětství.

„Prohrál jsem, ale to k tomu patří“

Ještě v ringu Paul tvrdil, že se cítí dobře a že ho zápas bavil. Později zveřejnil rentgen potvrzující dvojitou zlomeninu čelisti.

Double broken jaw. Give me Canelo in 10 days.

20. prosince 2025 v 8:16
Dočasně si chce od boxu odpočinout, dlouhodobé plány ale nemění. „Dám si krátkou pauzu, šest let jsem jel naplno. Zahojím čelist a vrátím se, abych boxoval s lidmi své váhy,“ uvedl s tím, že jeho cílem zůstává titul mistra světa v křížové váze.

Na adresu Joshuy dodal: „Je to skvělý bojovník. Prohrál jsem, ale přesně o tom tenhle sport je. Vrátím se a budu dál vyhrávat. Už teď jsem vyhrál v životě – mám rodinu, krásnou snoubenku a box mi strašně pomohl.“

Více fanoušků na stadionech i u televizí, která má rekord. Fotbalová liga táhne

Slávistický brankář Jakub Markovič chytá míč před sparťanskými fanoušky s...

19 kol, 152 zápasů a takřka milion fanoušků na stadionech. Na ligový fotbal v podzimní části sezony přišlo víc lidí než za stejnou část sezony loni. Vyšší čísla vykazuje i televizní sledovanost na...

22. prosince 2025  13:35

Rukavice dolů! Pastrňák čelil provokacím, pak se popral. Chceme energii, zní z klubu

David Pastrňák se pouští do bitky s Ridlym Greigem.

Do konce duelu Bostonu s Ottawou (2:6) v NHL zbývalo jen lehce přes minutu, o výsledku už bylo rozhodnuto. Pokud byste ale čekali klidný závěr, byli byste na omylu. Ve vypjatém momentu se možná...

22. prosince 2025  13:33

