Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998. Připomeňte si hrdiny turnaje století: jak vypadali v době Nagana a jak vypadají dnes s odstupem více než 25 let.
Nejslavnější český gólman Dominik Hašek po Naganu dvakrát vyhrál Stanley Cup, jednou českou extraligu a přidal i olympijský bronz z Turína 2006. Svou úspěšnou kariéru dvakrát ukončil a znovu se vrátil. Definitivní tečku pak udělal v roce 2011.
Ještě během aktivní kariéry se Hašek pokoušel prosadit se sportovním oblečením značky Dominátor. Podnikatelský úspěch ale nepřišel, a to ani s energetickým nápojem Smarty. Značku si ponechal a později ji propůjčil firmě Grabmüller. Uvažoval také o vstupu do politiky a v roce 2022 neúspěšně kandidoval na prezidenta Českého hokeje. Na začátku února letošního roku měl premiéru jeho dokumentární film Dominik Hašek: Vždy brankář, který uvedl klub Buffalo Sabres.
Kromě zlata z Nagana a bronzu z Turína 2006, kde byl třetím brankářem, je Milan Hnilička také sedminásobným medailistou z mistrovství světa. Pět sezon působil v zámoří, největší část kariéry po Naganu však spojil s Libercem.
Po konci hráčské kariéry se Hnilička vydal trenérskou a manažerskou cestou u hokejové reprezentace, kde působil i jako generální manažer. V letech 2018–2021 byl poslancem za hnutí ANO, vládním zmocněncem pro sport a prvním předsedou Národní sportovní agentury. Následně se vrátil k hokeji a od září 2022 působí jako ředitel sportovního oddělení Českého hokeje.
Ještě před triumfem v Naganu si obránce Roman Hamrlík vybudoval pevné místo v NHL, kde s krátkými pauzami vydržel přes dvě dekády až do roku 2013. Mezi českými hokejisty odehrál po Jaromíru Jágrovi druhý nejvyšší počet utkání v zámoří, celkem jich bylo 1395.
S hokejovým kolegou Petrem Klímou založil v Montrealu hokejovou školu pro mládež, dnes se ale věnuje především rodině a golfu.
Obránce František Kučera, hráč původem z pražské Sparty, vyhrál třikrát českou extraligu a dvakrát mistrovství světa, přičemž zhruba deset let strávil také v zámoří. Za Chicago si zahrál finále Stanley Cupu.
Na začátku tisíciletí vybudoval Kučera společně s bratrem Vojtěchem v pražských Letňanech hokejový stadion a založil klub Letci Letňany. V roce 2020, po etablování klubu a s potřebou dalšího rozvoje zázemí, halu i klub prodali novým investorům.
Ačkoli si Libor Procházka vyzkoušel zámoří i švédskou ligu, hlavní část kariéry spojil s českou extraligou, kde patřil k ofenzivně laděným obráncům s výbornou přihrávkou.
Kariéru uzavřel v roce 2014 v Kladně, kde s hokejem začínal, dnes zde působí jako hlavní trenér dorostu.
Zlatý gól v olympijském finále vstřelil Petr Svoboda v době, kdy už měl většinu kariéry za sebou. Po emigraci v 80. letech strávil řadu sezon v NHL, kariéru nakonec uzavřel v roce 2000 po zranění hlavy.
Po skončení kariéry působil dlouhá léta jako hráčský agent a zastupoval i Jaromíra Jágra. Medaili z Nagana už ale nevlastní, v roce 2016 ji věnoval Nadaci Jakuba Voráčka, která pomáhá lidem s roztroušenou sklerózou.
Bek Jiří Šlégr si vybudoval jméno v NHL, zahrál si také v Rusku a Švýcarsku, kariéru ale symbolicky uzavřel návratem do Litvínova, kde působil až do roku 2015. Jako jediný český hokejista v historii dokázal vyhrát olympijské hry, mistrovství světa, Stanley Cup i českou extraligu.
Šlégr se po konci kariéry mimo jiné na čas zapojil do politiky, působil jako radní v Litvínově a poslanec za ČSSD. V litvínovském klubu byl do roku 2020 ředitelem, předsedou představenstva i trenérem. Dnes zastává funkci generálního manažera české hokejové reprezentace.
Hokejový obránce Richard Šmehlík po triumfu v Naganu pokračoval v NHL, kde většinu kariéry spojil s klubem Buffalo Sabres. Stanley Cup pak vybojoval v dresu New Jersey Devils.
Šmehlík se dnes hokeji už téměř nevěnuje, našel si ale jinou výzvu. Patří mezi hrstku Čechů, kteří dosáhli černého pásu v brazilském jiu-jitsu.
Obránce Jaroslav Špaček má vedle zlaté medaile z Nagana ve sbírce i olympijský bronz z Turína a tři tituly mistra světa. Vyhrál českou i švédskou ligu a své kvality zúročil také v téměř dvacetiletém působení v NHL.
Po skončení hráčské kariéry se Špaček vydal na trenérskou dráhu, nejprve jako asistent v plzeňském klubu, později působil i v realizačních týmech české reprezentace.
Úspěšný střelec i nahrávač Josef Beránek působil do roku 2001 v NHL, poté se vrátil do české extraligy a získal několik medailí. Poslední sezony až do roku 2010 odehrál v pražské Slavii, kde také zastával roli kapitána.
Také trenérskou dráhu spojil Beránek především s pražskou Slavií. Působil zde jako asistent Vladimíra Růžičky i hlavní trenér mládeže. Zkušenosti sbíral také jako manažer v Litvínově a mimo hokej pracoval v lyžařském servisním centru.
Kariéra Jana Čalouna se neodehrávala jen v zámoří a doma, výraznou stopu zanechal také ve Finsku, kde slavil ligový titul. Ke zlaté medaili z Nagana přidal triumf na mistrovství světa.
Po skončení hokejové kariéry našel Čaloun zalíbení v hokejbalu, v sezoně 2009/10 si zahrál nejvyšší soutěž, později působil v nižších ligách. V současnosti zastává roli jednatele ústeckého Slovanu.
Jiří Dopita strávil krátkou část kariéry v NHL i v Německu, klíčové roky ale spojil s českými kluby, zejména se Vsetínem. Vedle tří titulů mistra světa získal také mimořádných sedm triumfů v české extralize.
Ještě před koncem kariéry se Jiří Dopita stal majoritním vlastníkem HC Olomouc, kde po roce 2013 působil také jako asistent trenéra. Později svůj podíl odprodal a trenérské zkušenosti dál sbíral v Třinci a ve Vsetíně. Aktuálně je součástí projektu Akademie Českého hokeje.
Vítěz české extraligy, Stanley Cupu i Maurice Richard Trophy Milan Hejduk odehrál většinu kariéry v Coloradu, kde působil po příchodu z Pardubic až do roku 2013. Klub po jeho odchodu za dlouholetou věrnost symbolicky vyřadil číslo 23. Vedle zlata z Nagana má ve sbírce také olympijský bronz z Turína.
Po konci kariéry se věnoval trénování svých dvou synů, kterým u domu vybudoval malé hokejové hřiště. Jeden z nich, Marek Hejduk, se v roce 2022 dostal do výběru USA na mistrovství světa do 18 let.
Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, dvojnásobný mistr světa a nejproduktivnější Evropan v historii NHL Jaromír Jágr reprezentoval Česko kromě Nagana ještě na čtyřech dalších olympiádách. Z Turína má bronz, patří také k účastníkům mistrovství světa.
I ve svých téměř 54 letech zůstává Jaromír Jágr na soupisce kladenských Rytířů.
Vedle zlata z Nagana získal Robert Lang i olympijský bronz v Turíně. Drtivou část profesionální kariéry odehrál v NHL.
Kariéru ukončil Robert Lang v roce 2010 a od té doby tráví čas s rodinou v Kalifornii, kde se věnuje rybaření a golfu.
David Moravec během kariéry prošel ligami v Evropě i Severní Americe, nejvýrazněji se ale prosadil ve Vítkovicích, tedy tam, kde s hokejem začínal. Kariéru uzavřel v roce 2013 v Karviné.
Ani po konci hráčské kariéry Moravec na hokej nezanevřel. Pracoval jako manažer ženské reprezentace, trenér ve Vítkovicích a také jako šéftrenér mládeže v Ostravě-Porubě.
Během kariéry sbíral Pavel Patera úspěchy doma i v zahraničí, čtyřikrát se stal mistrem světa a vyhrál ligy v Česku, Švédsku a Rusku. Nejvíce sezon však odehrál v rodném Kladně. Do historie českého hokeje se zapsal také díky dlouholeté úspěšné souhře s Martinem Procházkou.
V Kladně navázal Pavel Patera na svou hokejovou cestu také v roli trenéra, nejprve u dorostu a později i u mužského týmu. U trenérské profese zůstal, od roku 2018 působil v Mladé Boleslavi, v roce 2022 převzal pražskou Spartu, kde však po nepovedeném začátku sezony v listopadu skončil. Aktuálně vede tým Karlových Varů.
Další úspěšný střelec z kladenské hokejové školy Martin Procházka má na kontě čtyři tituly mistra světa a pět extraligových medailí, přičemž většinu profesionální kariéry strávil v české lize. Zahraniční angažmá absolvoval ve Švédsku, NHL, Rusku a Německu.
Po ukončení aktivní kariéry v roce 2012 se Martin Procházka objevil i mimo led. Česká televize ho tehdy obsadila do soutěže StarDance… Když hvězdy tančí, kde vybojoval druhé místo.
Většinu kariéry strávil Robert Reichel v zahraničí, především v NHL. Jednu sezonu odehrál také v Německu. Hokejově však zůstal spjatý s Litvínovem, kde kariéru začínal i uzavřel. Po Naganu navíc slavil ještě dva tituly mistra světa.
Od roku 2010 se Reichel věnoval trenérské práci v Litvínově, nejprve u A-týmu, později u mládeže. Následně působil také u mládežnické reprezentace. Na začátku letošního roku oznámil návrat do Litvínova v roli šéfa realizačního týmu.
Martin Ručinský získal kromě zlata z Nagana a bronzu z Turína tři tituly mistra světa a dva extraligové tituly. Přestože většinu let strávil v NHL, hokejově zůstal spjatý s Litvínovem. Kariéru v něm uzavřel mistrovským titulem v sezoně 2014/2015.
Zhruba rok a půl působil Martin Ručinský jako generální manažer národního týmu. Společně s Petrem Nedvědem si také otevřel restauraci Střídačka v centru Prahy.
Naganský kapitán Vladimír Růžička byl nejstarším hráčem týmu. Svou aktivní kariéru uzavřel v roce 2000, bezprostředně poté se vydal na trenérskou dráhu.
Jako trenér dovedl Růžička Česko ke dvěma titulům mistrů světa. Jeho úspěšnou trenérskou kariéru později zastínila úplatkářská kauza, kterou soud kvalifikoval jako zpronevěru. V roce 2016 obdržel peněžitý trest, přičemž soud rozhodnutí potvrdil i po odvolání.
Kariéra útočníka Martina Straky se z velké části odehrávala v NHL, kde během dvaceti let došel až do finále Stanley Cupu. Přesto zůstal úzce propojený s plzeňským hokejem. K jeho úspěchům patří mimo jiné titul mistra světa z Vídně a olympijský bronz z Turína.
Těsně před koncem kariéry dovedl Straka plzeňský klub k extraligovému titulu. Následně se stal jeho spolumajitelem a generálním manažerem, jímž je dodnes.
Mezi zlaté hochy z Nagana patří i dnes již zesnulý Roman Čechmánek. Brankář proslulý působením ve Vsetíně a trojnásobný mistr světa strávil v NHL jen čtyři sezony, přesto se zapsal mezi gólmany s nejlepším brankovým průměrem v historii soutěže.
