Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Autor:
  11:00
Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998. Připomeňte si hrdiny turnaje století: jak vypadali v době Nagana a jak vypadají dnes s odstupem více než 25 let.
Zlatí hoši z Nagana 1998. Z letiště zamířili zlatí hokejisté na pražskou Ořechovku, kde je na zahradě své... Dominik Hašek Milan Hnilička během dobrovolného tréninku českých hokejistů na MS v Oslu před... Milan Hnilička Roman Hamrlík slaví vítězství v Naganu 1998. Roman Hamrlík František Kučera 1998 Patří do zlaté hokejové generace: je olympijským vítězem z Nagana 1998,... Libor Procházka Zápas legend v Litvínově, Lukáš Krajíček (vlevo) a Libor Procházka. Petr Svoboda v srpnu 1998

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Národní tým už je ve čtvrtfinále, kde se utká...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Snowboarding a olympijské hry. Lákadlo pro mladé, které ztratilo kus své duše

Premium
Snowboardcrossař vrhá stín na olympijské kruhy

Od našeho zpravodaje v Itálii Nagano 1998 bude pro Čechy navždy spojeno s hokejovým turnajem. Pro sportovní svět ale znamenalo mnohem víc. Zimní olympijské hry se tehdy navždy změnily, v programu totiž přivítaly snowboarding....

18. února 2026

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Soupeři ve čtvrtfinále, jak dál v semifinále

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Velmi očekávaný olympijský hokejový turnaj mužů dospěl do vyřazovacích bojů. Kdo na koho narazí ve čtvrtfinále a jaký je herní systém turnaje na ZOH 2026?

17. února 2026  23:56

Švédsko - Lotyšsko 5:1. Snadná práce favorita, ve čtvrtfinále narazí na USA

Švédové se radují z gólu proti Slovensku.

Hokejisté Švédska vyhráli v předkole play off olympijského turnaje nad Lotyšskem 5:1 a ve středu od 21:10 se utkají ve čtvrtfinále se Spojenými státy americkými. Tři asistence zaznamenal Lucas...

17. února 2026,  aktualizováno  23:43

11. den ZOH 2026 ONLINE: Čeští hokejisté jsou ve čtvrtfinále, biatlonisté končí šestí

Čeští hokejisté děkují fanouškům po osmifinálovém vítězství nad Dánskem.

Jedenáctý den na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo odstartoval vyřazovací část mužského hokejového turnaje. O postup do čtvrtfinále se utkali i Češi, kteří porazili Dánsko 3:2 a...

17. února 2026  14:43,  aktualizováno  23:38

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Národní tým už je ve čtvrtfinále, kde se utká...

17. února 2026  19:08,  aktualizováno  23:35

Ostře sledovaný start Petrosjanové: v krátkém programu byla pátá a spokojená

Adeliia Petrosianová závodící pod neutrální vlajkou a její krátký program. (17....

Krátký program krasobruslařek na zimních olympijských hrách ovládly Japonky. Vede Ami Nakaiová o necelý bod a půl před trojnásobnou mistryní světa Kaori Sakamotovou, čtvrtá příčka patří jejich...

17. února 2026  23:32

Galatasaray nasázel Juventusu pět gólů, výhru Realu poznamenal incident

Vinicius Júnior si v zápase s Benfikou stěžoval na rasismus ze strany domácích...

Obhájce trofeje ve fotbalové Lize mistrů Paris St. Germain vstoupil do vyřazovací části vítězstvím 3:2 v Monaku, přestože prohrával už 0:2. Real Madrid vrátil Benfice Lisabon tři týdny starou porážku...

17. února 2026  18:35,  aktualizováno  23:20

Němec, kam se podíváš. Soutěži dvojbobů vládl Lochner, na pódiu ho doplnili krajané

Unikát. Německá reprezentace obsadila v mužském dvojbobu všechna pódiová...

Olympijský závod mužských dvojbobů skončil stejně jako před čtyřmi lety v Pekingu trojnásobným triumfem německých posádek. V Cortině d’Ampezzo se dočkal premiérového triumfu pod pěti kruhy Johannes...

17. února 2026  22:49

Olympijskému Big Airu vládl Frostad, bývalý český reprezentant Švancer třetí

Reprezentant Rakouska Matěj Švancer během finále Big Airu na zimních...

Norský lyžař Tormod Frostad vyhrál olympijský závod v Big Airu. Druhý byl v nepříjemné chumelenici v Livignu Mac Forehand z USA, bronz získal bývalý český juniorský reprezentant Matěj Švancer, který...

17. února 2026  21:46

Kameraman v obleku ladným bruslením fascinuje diváky. Natáčí přímo na ledě

Jordan Cowan na ZOH Milán-Cortina 2026. Stal se prvním kameramanem v historii...

Bývalý americký krasobruslař Jordan Cowan má na hrách v Miláně velmi speciální roli. Je vůbec prvním kameramanem v historii olympijského krasobruslení, který pracuje přímo na ledě. V čistě bílém...

17. února 2026  21:19

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Čtyři porážky a dost. Brno po měsíci zvítězilo, v nadstavbě uspěl i USK

Keyshaun Langley z Brna u míče v zápase s Nymburkem, brání ho Sir’Jabari Rice.

Po sérii čtyř ligových porážek zvítězili basketbalisté Brna v šestém kole nadstavbové skupiny A1 nad Ostravou 100:88. V tabulce si pojistili třetí místo před Pískem, který má k dobru středeční zápas...

17. února 2026  21:04

Kartáč od Rulíka. Přijde něco, co ode mě ještě neslyšeli! V plné síle, slíbil kouč

Trenér Radim Rulík probírá strategii s asistentem Tomášem Plekancem.

Od našeho zpravodaje v Itálii V kabině křičel už během druhé přestávky zápasu s Dánskem a trenér Radim Rulík slíbil, že to ještě jednou zopakuje před Kanadou. Hokejová reprezentace sice prošla díky úternímu vítězství 3:2 do...

17. února 2026  20:51

