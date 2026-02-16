|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?
Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?
Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi
Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Národní tým už je ve čtvrtfinále, kde se utká...
Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?
Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....
Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině
Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...
Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna
Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...
Snowboarding a olympijské hry. Lákadlo pro mladé, které ztratilo kus své duše
Od našeho zpravodaje v Itálii Nagano 1998 bude pro Čechy navždy spojeno s hokejovým turnajem. Pro sportovní svět ale znamenalo mnohem víc. Zimní olympijské hry se tehdy navždy změnily, v programu totiž přivítaly snowboarding....
Pavouk hokeje na ZOH 2026: Soupeři ve čtvrtfinále, jak dál v semifinále
Velmi očekávaný olympijský hokejový turnaj mužů dospěl do vyřazovacích bojů. Kdo na koho narazí ve čtvrtfinále a jaký je herní systém turnaje na ZOH 2026?
Švédsko - Lotyšsko 5:1. Snadná práce favorita, ve čtvrtfinále narazí na USA
Hokejisté Švédska vyhráli v předkole play off olympijského turnaje nad Lotyšskem 5:1 a ve středu od 21:10 se utkají ve čtvrtfinále se Spojenými státy americkými. Tři asistence zaznamenal Lucas...
11. den ZOH 2026 ONLINE: Čeští hokejisté jsou ve čtvrtfinále, biatlonisté končí šestí
Jedenáctý den na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo odstartoval vyřazovací část mužského hokejového turnaje. O postup do čtvrtfinále se utkali i Češi, kteří porazili Dánsko 3:2 a...
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi
Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Národní tým už je ve čtvrtfinále, kde se utká...
Ostře sledovaný start Petrosjanové: v krátkém programu byla pátá a spokojená
Krátký program krasobruslařek na zimních olympijských hrách ovládly Japonky. Vede Ami Nakaiová o necelý bod a půl před trojnásobnou mistryní světa Kaori Sakamotovou, čtvrtá příčka patří jejich...
Galatasaray nasázel Juventusu pět gólů, výhru Realu poznamenal incident
Obhájce trofeje ve fotbalové Lize mistrů Paris St. Germain vstoupil do vyřazovací části vítězstvím 3:2 v Monaku, přestože prohrával už 0:2. Real Madrid vrátil Benfice Lisabon tři týdny starou porážku...
Němec, kam se podíváš. Soutěži dvojbobů vládl Lochner, na pódiu ho doplnili krajané
Olympijský závod mužských dvojbobů skončil stejně jako před čtyřmi lety v Pekingu trojnásobným triumfem německých posádek. V Cortině d’Ampezzo se dočkal premiérového triumfu pod pěti kruhy Johannes...
Olympijskému Big Airu vládl Frostad, bývalý český reprezentant Švancer třetí
Norský lyžař Tormod Frostad vyhrál olympijský závod v Big Airu. Druhý byl v nepříjemné chumelenici v Livignu Mac Forehand z USA, bronz získal bývalý český juniorský reprezentant Matěj Švancer, který...
Kameraman v obleku ladným bruslením fascinuje diváky. Natáčí přímo na ledě
Bývalý americký krasobruslař Jordan Cowan má na hrách v Miláně velmi speciální roli. Je vůbec prvním kameramanem v historii olympijského krasobruslení, který pracuje přímo na ledě. V čistě bílém...
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
Čtyři porážky a dost. Brno po měsíci zvítězilo, v nadstavbě uspěl i USK
Po sérii čtyř ligových porážek zvítězili basketbalisté Brna v šestém kole nadstavbové skupiny A1 nad Ostravou 100:88. V tabulce si pojistili třetí místo před Pískem, který má k dobru středeční zápas...
Kartáč od Rulíka. Přijde něco, co ode mě ještě neslyšeli! V plné síle, slíbil kouč
Od našeho zpravodaje v Itálii V kabině křičel už během druhé přestávky zápasu s Dánskem a trenér Radim Rulík slíbil, že to ještě jednou zopakuje před Kanadou. Hokejová reprezentace sice prošla díky úternímu vítězství 3:2 do...