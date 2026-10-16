Působivou trofej si ale bývalý švédský reprezentant nenechal. Někdejší hvězdný útočník totiž u příspěvků z cesty zdůraznil, že vyznává způsob rybolovu „chyť a pusť“.
Na výpravu se vydal s profesionálními rybáři ze společnosti Deltafin Fishing Charter, která působí v oblasti delty italské řeky Pád.
„Tři dny čistého adrenalinu s králem Zlatanem Ibrahimovicem,“ napsali ke společným fotografiím na instagramu. Podle jejich slov byla výprava plná záběrů, adrenalinu i napínavých soubojů s obrovskými rybami.
Nejdramatičtější chvíle prý přišly v samotném závěru, kdy více než hodinu zápasili s další obrovskou rybou. Přestože se ji podařilo dostat až k hladině, nakonec se osvobodila a unikla. „Odveta se ale jen odkládá!“ vzkázali rybáři, kteří švédské legendě zároveň poděkovali za důvěru.
Ibrahimovic během své bohaté kariéry oblékal dresy mnoha velkých klubů. Šlo například o Paris Saint-Germain, Juventus Turín, Manchester United či AC Milán, kde v roce 2023 ukončil profesionální kariéru.
Od prosince téhož roku působí jako seniorní poradce majitelů AC Milán. Příležitostně se objevuje také v roli fotbalového komentátora a televizního experta.