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Zlatan Ibrahimovic vyrazil na moře. Pochlubil se kapitálním úlovkem

Autor:
  11:11
Zlatan Ibrahimovič během třídenní rybářské výpravy v Jaderském moři.

Zlatan Ibrahimovič během třídenní rybářské výpravy v Jaderském moři. | foto: Instagram/@zlatan

Zlatan Ibrahimovič během třídenní rybářské výpravy v Jaderském moři.
Zlatan Ibrahimovič během třídenní rybářské výpravy v Jaderském moři.
Zlatan Ibrahimovič
Zlatan Ibrahimovic v dresu AC Milán labužnicky potahuje z mistrovského doutníku.
10 fotografií
Zlatan Ibrahimovic vyrazil na třídenní rybářskou výpravu na Jaderské moře. A měl se čím pochlubit. Na sociálních sítích zveřejnil fotografie, na nichž hrdě drží v náručí obrovského tuňáka. Rybáři, kteří ho doprovázeli, označili společné dobrodružství za „tři dny s králem“.

Působivou trofej si ale bývalý švédský reprezentant nenechal. Někdejší hvězdný útočník totiž u příspěvků z cesty zdůraznil, že vyznává způsob rybolovu „chyť a pusť“.

Na výpravu se vydal s profesionálními rybáři ze společnosti Deltafin Fishing Charter, která působí v oblasti delty italské řeky Pád.

„Tři dny čistého adrenalinu s králem Zlatanem Ibrahimovicem,“ napsali ke společným fotografiím na instagramu. Podle jejich slov byla výprava plná záběrů, adrenalinu i napínavých soubojů s obrovskými rybami.

Nejdramatičtější chvíle prý přišly v samotném závěru, kdy více než hodinu zápasili s další obrovskou rybou. Přestože se ji podařilo dostat až k hladině, nakonec se osvobodila a unikla. „Odveta se ale jen odkládá!“ vzkázali rybáři, kteří švédské legendě zároveň poděkovali za důvěru.

Ibrahimovic během své bohaté kariéry oblékal dresy mnoha velkých klubů. Šlo například o Paris Saint-Germain, Juventus Turín, Manchester United či AC Milán, kde v roce 2023 ukončil profesionální kariéru.

Od prosince téhož roku působí jako seniorní poradce majitelů AC Milán. Příležitostně se objevuje také v roli fotbalového komentátora a televizního experta.

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