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Stallone, jsi to ty? Zlatan Ibrahimovic se předvedl v posilovně. Fanoušci žasnou

Autor:
  14:00
Zlatan Ibrahimovič

Zlatan Ibrahimovič | foto: ROBERTO BREGANI / EPAProfimedia.cz

Zlatan Ibrahimovič se pochlubil svou fyzičkou.
Zlatan Ibrahimovič se pochlubil svou fyzičkou.
Zlatan Ibrahimovič se pochlubil svou fyzičkou.
Zlatan Ibrahimovič se pochlubil svou fyzičkou.
10 fotografií
Zlatan Ibrahimovic pověsil kopačky na hřebík už před třemi lety, z formy ale rozhodně nevyšel. Čtyřiačtyřicetiletý Švéd ukázal, jak na sobě dře v posilovně, a fanoušci nešetřili chválou. Podle některých vypadá dokonce lépe než během hráčské kariéry.

Zlatan Ibrahimovic se na Instagramu pochlubil několika záběry z posilovny. Na fotografiích pózuje bez trička a dává vyniknout vypracované postavě. Příspěvek doplnil stručným heslem „No days off“, tedy v překladu „Žádné volné dny“.

Snímky mezi fanoušky okamžitě vyvolaly velkou pozornost. Vedle pochval se v komentářích objevila i řada narážek na slavné akční hrdiny. „Stallone, jsi to ty?“ žertoval jeden z uživatelů. Další zmiňovali Chucka Norrise nebo dokonce Jamese Bonda, o jehož novém představiteli se delší dobu spekuluje.

Nechybělo ani „fotbalové“ srovnání s Cristianem Ronaldem, který se svou vypracovanou postavou chlubil na sociálních sítích jen o několik dní dříve. „Vypadáš mnohem lépe než Cristiano,“ vzkazovali někteří Ibrahimovicovi.

Švédský legendární útočník ukončil profesionální kariéru v roce 2023, ze sportovního světa ale nezmizel. Naposledy na sebe výrazně upozornil během mistrovství světa ve fotbale, kde působil jako komentátor stanice FOX Sports.

Diváky bavil Ibrahimovicův typický sebevědomý humor i glosy, a tak fanoušci pod novými fotografiemi žertovali, že možná už trénuje na další návrat před kamery.

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