Zlatan Ibrahimovic se na Instagramu pochlubil několika záběry z posilovny. Na fotografiích pózuje bez trička a dává vyniknout vypracované postavě. Příspěvek doplnil stručným heslem „No days off“, tedy v překladu „Žádné volné dny“.
Snímky mezi fanoušky okamžitě vyvolaly velkou pozornost. Vedle pochval se v komentářích objevila i řada narážek na slavné akční hrdiny. „Stallone, jsi to ty?“ žertoval jeden z uživatelů. Další zmiňovali Chucka Norrise nebo dokonce Jamese Bonda, o jehož novém představiteli se delší dobu spekuluje.
Nechybělo ani „fotbalové“ srovnání s Cristianem Ronaldem, který se svou vypracovanou postavou chlubil na sociálních sítích jen o několik dní dříve. „Vypadáš mnohem lépe než Cristiano,“ vzkazovali někteří Ibrahimovicovi.
Švédský legendární útočník ukončil profesionální kariéru v roce 2023, ze sportovního světa ale nezmizel. Naposledy na sebe výrazně upozornil během mistrovství světa ve fotbale, kde působil jako komentátor stanice FOX Sports.
Diváky bavil Ibrahimovicův typický sebevědomý humor i glosy, a tak fanoušci pod novými fotografiemi žertovali, že možná už trénuje na další návrat před kamery.
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