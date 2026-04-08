Místo, které připomíná vstup na legendární nástupiště, odkud v knihách i filmech odjíždí vlak do školy čar a kouzel v Bradavicích, se nachází na londýnském nádraží King’s Cross. Podobné fotopointy jsou ale také součástí expozice Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter. Podle zveřejněného snímku Murray zřejmě navštívil právě studia.
Na fotografii pózuje s vozíkem na zavazadla u zdi s nápisem Bradavický expres, ale dál projít nemůže. K příspěvku přidal stručný žertovný vzkaz: „Děti, nevěřte všemu, co čtete.“
Jeho narážka na neúspěšný pokus projít na magické nástupiště fanoušky většinou pobavila. V komentářích se objevily reakce jako „Vítáme budoucího famfrpálového trenéra Andyho Murrayho“ nebo „Profesor Murray“. Další přidávali i parafrázi na slavnou repliku Hagrida z prvního dílu série: „Jsi čaroděj, Andy“. Někteří dokonce řešili, do které bradavické koleje by bývalý tenista patřil.
Ne všichni ale tenistův humor ocenili. Část komentujících připomněla kontroverze spojené s autorkou Harryho Pottera J. K. Rowlingovou. Britská spisovatelka v posledních letech čelí kritice kvůli svým výrokům o transgender lidech, které mnozí označují za transfobní. Od Rowlingové se kvůli tomu veřejně distancovala i řada známých osobností včetně hlavních hvězd filmové série.
Pod Murrayho příspěvkem se tak objevily i kritické komentáře. Někteří fanoušci psali, že je snímkem zklamal, další do diskuze přidávali modro-růžovo-bílou vlajku, symbol transgender komunity.
Andy Murray ukončil profesionální kariéru v srpnu 2024. Během ní získal 46 titulů, stal se trojnásobným grandslamovým vítězem a dvakrát ovládl olympijský turnaj.